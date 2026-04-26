Estrenos imperdibles que estarán disponibles en Netflix en la última semana de abril

Netflix ya se prepara para mover sus fichas otra vez. Durante la última semana de abril, la plataforma lanzará una nueva tanda de estrenos con la intención de mantener a su audiencia conectada y pendiente de lo que viene.

La idea es darle un aire fresco a su catálogo con contenido para todos los gustos. Desde series y películas hasta realities, habrá opciones tanto para quienes disfrutan de largas maratones como para los que solo buscan algo ligero para pasar el rato.

Con esta estrategia, el gigante del streaming no quiere perder impulso y sigue firme en la competencia por dominar la pantalla.

Qué ver en Netflix hoy en la última semana de abril Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos en Netflix del 25 al 30 de abril de 2026

Supernova Strikers: Genesis (26 de abril)

Peleas épicas. Actuaciones electrizantes. Celebridades e influencers suben al ring mientras las estrellas iluminan el escenario en el fenómeno del boxeo en vivo en México.

Protagonizada por: Kim Shantal, Mario Bautista y Aaron Mercury.

Te irás al infierno (27 de abril)

Kazuko Hosoki, la adivina más famosa de Japón, dominó la televisión y las listas de los libros más vendidos, pero ¿quién era ella detrás de los rumores de estafas espirituales y vínculos con el crimen organizado?

Protagonistas: Erika Toda, Sairi Ito y Toko Miura.

¿Debería casarme con un asesino? (29 de abril)

En esta serie documental, una prometida convertida en testigo clave revela cómo logró mantenerse comprometida con un hombre acusado de asesinato mientras reunía pruebas en su contra.

Supuestamente con Ellison Barber (29 de abril)

Presentado semanalmente por el periodista Ellison Barber, este apasionante pódcast profundiza en los casos de crímenes reales más cautivadores y comentados.

Envidiosa (29 de abril)

Tras una ruptura devastadora, Vicky, de casi 40 años, se embarca en la búsqueda de un nuevo amor, sin saber que la llevará a un profundo (y divertidísimo) autodescubrimiento.

Protagonistas: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña.

Me llamo Agneta (29 de abril)

Ansiosa por empezar de cero, Agneta, que recientemente ha perdido su trabajo, acepta un puesto de niñera en la Porvenza que se convierte en una escapada placentera y en un inesperado despertar.

Protagonistas: Eva Melander, Claes Mansson, Jérémie Covillault.

Hombre en llamas (30 de abril)

Atormentado por su pasado y perseguido por sus enemigos, un veterano de las Fuerzas Especiales lucha por mantener con vida a una adolescente en las peligrosas calles de Río de Janeiro.

Protagonizada por: Yahya Abdul-Mateen II, Billie Boullet, Alice Braga. Creada por: Kylie Killien.