Netflix paraliza con cruda película basada en un caso de la vida real; suma más de 6 millones de vistas y es top 10 en 35 países

Netflix sigue dando de qué hablar con las producciones que agrega a su amplio catálogo mes a mes. La plataforma continúa mostrando su impacto con contenidos únicos, los cuales despiertas reacciones de todo tipo.

Es número 1 en 54 países y promete ser un ‘éxito rotundo’: la nueva miniserie de Netflix impacta y se ve en una tarde

Recientemente, exactamente el 4 de junio, se estrenó la película El asesinato de Rachell Nickell, la cual ha causado asombro y desconcierto en muchos espectadores. Está basada en un caso de la vida real y se enfoca en contar todo lo que hubo detrás de esta tragedia.

“Asesinan a una madre joven a plena luz del día y frente a su hijito en Wimbledon Common, Londres. Este documental examina este caso de homicidio que quedó sin resolver por años“, se lee en la sinopsis.

De acuerdo con lo que arrojó Netflix, este título ya suma más de 6 millones de vistas, y se ubica en el top 10 en 35 países, mostrando la acogida que tuvo.

El caso de la vida real

El 15 de julio de 1992, el asesinato de Rachel Nickell conmocionó al Reino Unido. La joven madre fue atacada mortalmente a plena luz del día frente a su pequeño hijo en un parque de Londres, un crimen que generó indignación nacional y una enorme presión sobre las autoridades para encontrar al responsable.

Sin embargo, la investigación terminó convirtiéndose en uno de los mayores errores judiciales de la época. La Policía centró sus esfuerzos en Colin Stagg, un hombre que fue señalado públicamente como sospechoso y cuya vida quedó marcada por las acusaciones, pese a que posteriormente se demostró que no existían pruebas suficientes en su contra.

Durante años, el caso permaneció sin resolverse mientras crecían las críticas por las fallas cometidas durante el proceso. La situación tomó un nuevo rumbo gracias a los avances en las técnicas forenses y al análisis de ADN, herramientas que permitieron reexaminar las evidencias recopiladas en la escena del crimen.

Finalmente, 16 años después de los hechos, las autoridades lograron identificar y capturar al verdadero responsable: Robert Napper. Su detención cerró uno de los capítulos más polémicos de la justicia británica y evidenció las graves consecuencias de una investigación mal encaminada.