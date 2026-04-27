Nicolas Cage debuta en la televisión con ‘Spider-Noir’: una apuesta revolucionaria en Prime Video

Prime Video ha lanzado oficialmente el tráiler de Spider-Noir, una serie de acción que promete redefinir los límites entre el cine de autor y las producciones de superhéroes. Esta serie marca el primer papel protagónico en televisión del actor Nicolas Cage, quien interpretara a un investigador privado en la ciudad de Nueva York en los años 30. El anuncio, realizado el 27 de abril de 2026, confirma la fecha de estreno global para el 27 de mayo y presenta una innovación técnica sin precedentes en la plataforma.

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La gran sorpresa de este lanzamiento es la libertad creativa que le da al espectador. Por primera vez en la historia del streaming, la serie se podrá ver en dos modos distintos: Blanco y Negro Auténtico o Color Real. Esta decisión busca honrar las raíces de los cómics de “Spider-Man Noir”, que se inspiran mucho en el cine negro de los años 30. Los usuarios tendrán la libertad de escoger la atmósfera que más les llame la atención, ya sea la melancolía atemporal del monocromo o la vibrante paleta de colores de una producción moderna.

El tráiler tuvo su estreno mundial en la Ciudad de México, ante una audiencia de más de 2,100 fanáticos en el Centro de Convenciones Centro Banamex durante la CCXPMX26. El evento contó con la presencia de figuras clave del elenco como Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Karen Rodriguez, quienes acompañaron al creador y co-showrunner Oren Uziel en el escenario.

Aunque Nicolas Cage no estuvo presente físicamente, envió un saludo en video que precedió a la proyección. “Spider-Man Noir llega con un elenco increíble y de la mano de su creador, Oren Uziel. Es una experiencia única, con una versión del personaje que nunca habías visto antes. No puedo esperar a que vean los ocho episodios, que se estrenan el 27 de mayo en Prime Video”, dijo Nicolas Cage en un video reproducido en el CCXP.

El tráiler oficial de Spider-Noir nos lleva a una Nueva York oscura y detectivesca. Foto: x

Ambientada en la Nueva York de los años 30, Spider-Noir narra la historia de Ben Reilly que apenas se las arregla para sobrevivir en una ciudad que se tambalea, se ve obligado a enfrentar los demonios de su pasado después de una tragedia personal, mientras trata de cumplir con su deber como el único superhéroe de la ciudad. Esta serie se alejará de la formula tradicional de lo súper héroes, la serie apuesta por una narrativa detectivesca.

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El reparto de la serie está conformado por varios nombres de peso, incluyendo a Nicolas Cage como Ben Reilly, Lamorne Morris (ganador del Emmy por Fargo), Brendan Gleeson (nominado al Oscar por The Banshees of Inisherin), Jack Huston, Li Jun Li y Abraham Popoola.

Sony Pictures Television produce la serie, con Harry Bradbeer dirigiendo los dos primeros episodios. Phil Lord y Christopher Miller, los creadores del “Spider-Verse”, respaldan al equipo creativo, garantizando una narrativa que equilibra el drama humano con la acción de alto impacto.

Con su estreno programado en más de 240 países y territorios, Spider-Noir no solo es el regreso de una leyenda como Cage, sino un experimento visual que promete cambiar la forma en que consumimos ficción televisiva.