Primer tráiler oficial de ‘Spider-Man 4’: así es el vistazo a la cinta de uno de los mejores personajes de Marvel

El primer adelanto de Spider-Man 4, titulado Spider-Man: Brand New Day ya comenzó a dar de qué hablar entre los fanáticos del universo Marvel. Y no es para menos: el tráiler presenta a un Peter Parker mucho más golpeado emocionalmente, alejado de la imagen del héroe juvenil y despreocupado que muchos tenían en mente.

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La nueva entrega, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, retoma la historia de No Way Home, donde el protagonista tuvo que sacrificar su identidad y quedar completamente solo. En este avance, esa decisión pesa más que nunca. El personaje interpretado por Tom Holland aparece aislado, lidiando con una vida en la que nadie lo recuerda, ni siquiera sus seres más cercanos.

Uno de los puntos que más llamó la atención es el tono más oscuro de la historia. El tráiler deja ver a un Spider-Man más vulnerable, enfrentando no solo amenazas externas, sino también una batalla interna marcada por la soledad y la frustración. Incluso, se insinúa que el héroe podría estar atravesando cambios físicos y emocionales que lo pondrán al límite.

Además, el avance muestra un universo más “callejero”, con villanos peligrosos y la aparición de personajes como Punisher y Hulk, lo que anticipa una historia más intensa y compleja. También se percibe un distanciamiento con MJ (Zendaya), quien aparentemente ha seguido adelante con su vida, lo que añade un componente emocional fuerte a la trama.

En general, el tráiler plantea una narrativa de reconstrucción. Peter Parker ya no es el mismo y deberá luchar no solo por salvar a otros, sino por recuperar su propia vida. Una premisa que, sin duda, eleva las expectativas y promete una de las versiones más humanas del personaje.

Por el momento, habrá que esperar a conocer el desarrollo del personaje, teniendo en cuenta que podría abrir las puertas a nuevas entregas futuras dentro de este universo de héroes.