Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

Uno de los actores más importantes de estos últimos años en Hollywood es Tom Holland, quien se ha ganado poco a poco la participación en uno de los universos más importantes e impactante: el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Aunque se ha caracterizado por ser un gran actor y tener una gran cantidad de habilidades y destrezas, recientemente, el actor sufrió un accidente en los últimos días, por lo que tuvo que ser llevado a urgencias.

Tom Holland sufrió grave accidente

El grave momento sucedió el pasado 19 de septiembre mientras llevaban a cabo el rodaje de la cuarta entrega del universo Marvel (8en su sexta fase): Spider-Man: Brand New Day.

Según dio a conocer el diario The Sun, el joven actor de 29 años se cayó luego de estar realizando una escena de riesgo y recibió un fuerte golpe en su cabeza.

En ese momento y de forma inmediata, aplazaron las grabaciones, pues el actor tuvo que ser trasladado a urgencias en ambulancia para recibir atención inmediata. Además, se informó que otra doble de riesgo también tuvo que ser llevada al servicio de urgencias.

Luego de estar bajo revisión médica, se dio a conocer que el actor tuvo una conmoción cerebral debido al golpe, por lo que deberá estar alejado de las grabaciones durante un tiempo, lo cual fue confirmado por su padre, Dominic Holland, pues en durante una cena benéfica confirmó que el actor estaría fuera por un tiempo.

¿Qué se sabe de la nueva película de Spider-Man?

Desde un inicio, el famoso actor, pareja de Zendaya, aseguró que se sentía “encantado y muy emocionado” de regresar al set de grabación.

Por ahora, se espera que Spider-Man: Brand New Day sea estrenada el 30 de junio de 2026, pero esta fecha habría pasado a ser tentativa por el accidente de Holland.

En estas nuevas entregas de UCM estarían personajes de las anteriores como Hulk, Punisher de Daredevil y del villano Scorpion, quien tuvo una breve aparición en Spider-Man: Homecoming.