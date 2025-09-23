Suscribirse

Gente

Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

El famoso actor de Hollywood tuvo un grave accidente y las grabaciones se vieron afectadas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 9:50 p. m.
Tom Holland, como Spider-Man, protagoniza la cinta | Foto: Marvel Studios

Uno de los actores más importantes de estos últimos años en Hollywood es Tom Holland, quien se ha ganado poco a poco la participación en uno de los universos más importantes e impactante: el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Aunque se ha caracterizado por ser un gran actor y tener una gran cantidad de habilidades y destrezas, recientemente, el actor sufrió un accidente en los últimos días, por lo que tuvo que ser llevado a urgencias.

Contexto: ‘Euphoria’: elenco y todo lo que se sabe sobre la tercera temporada de la serie de HBO Max; Jacob Elordi soltó detalle

Tom Holland sufrió grave accidente

El grave momento sucedió el pasado 19 de septiembre mientras llevaban a cabo el rodaje de la cuarta entrega del universo Marvel (8en su sexta fase): Spider-Man: Brand New Day.

Según dio a conocer el diario The Sun, el joven actor de 29 años se cayó luego de estar realizando una escena de riesgo y recibió un fuerte golpe en su cabeza.

En ese momento y de forma inmediata, aplazaron las grabaciones, pues el actor tuvo que ser trasladado a urgencias en ambulancia para recibir atención inmediata. Además, se informó que otra doble de riesgo también tuvo que ser llevada al servicio de urgencias.

Luego de estar bajo revisión médica, se dio a conocer que el actor tuvo una conmoción cerebral debido al golpe, por lo que deberá estar alejado de las grabaciones durante un tiempo, lo cual fue confirmado por su padre, Dominic Holland, pues en durante una cena benéfica confirmó que el actor estaría fuera por un tiempo.

Contexto: El anillo de Zendaya por lo que avivaron rumores de compromiso con Tom Holland: “Estaba muy emocionada por mostrarlo”

¿Qué se sabe de la nueva película de Spider-Man?

Desde un inicio, el famoso actor, pareja de Zendaya, aseguró que se sentía “encantado y muy emocionado” de regresar al set de grabación.

Por ahora, se espera que Spider-Man: Brand New Day sea estrenada el 30 de junio de 2026, pero esta fecha habría pasado a ser tentativa por el accidente de Holland.

En estas nuevas entregas de UCM estarían personajes de las anteriores como Hulk, Punisher de Daredevil y del villano Scorpion, quien tuvo una breve aparición en Spider-Man: Homecoming.

“Ahora, vamos a recurrir a la cinematografía tradicional y rodar en locaciones reales, por eso empezamos en Glasgow y usamos sus calles para construir este enorme escenario que estamos construyendo”, dijo el actor, que por el momento se recupera de este fuerte accidente durante las grabaciones de la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual es muy aclamado por la crítica.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

2. “Falsas expectativas de fuga”, Nicolás Petro pidió aplazar la imputación de cargos por hechos de corrupción

3. Google admite censura por parte del gobierno Biden y promete recuperar las cuentas eliminadas por discursos políticos

4. Idiger desmiente la supuesta emisión de un informe que alerta sobre riesgos en la estructura del escenario Vive Claro: ¿Qué dice?

5. Estos son los detalles de la ponencia positiva del presupuesto general de la nación para el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Spider-Man

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.