Este 27 de mayo se estrena en Prime Video Spider-Noir, una de las apuestas más ambiciosas y originales del universo televisivo inspirado en Marvel. La serie, protagonizada por Nicolas Cage, promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de 2026 gracias a su arriesgada propuesta visual, su tono detectivesco y una narrativa que mezcla cine negro clásico con superhéroes.

“Mozart no era el único genio de la familia”: Andreas Gutzeit habló sobre la nueva serie que destapa la verdad detrás del compositor musical

La producción llegará oficialmente a más de 240 países y territorios a través de Prime Video, marcando además el primer gran papel protagónico de Cage en televisión. La expectativa alrededor del proyecto ha crecido durante meses, especialmente entre los seguidores de Marvel y los fanáticos del género noir, debido a la estética inspirada en la Nueva York de los años treinta y a la posibilidad inédita de ver la serie en dos formatos distintos: blanco y negro auténtico y color real.

Todos los estrenos de Netflix en junio de 2026: ¿qué ver en la primera semana del mes?

La estrategia busca ofrecer una experiencia inmersiva diferente para el espectador. El blanco y negro, lejos de ser un simple filtro, fue concebido desde la producción como una parte esencial de la identidad artística de la serie, evocando las películas policiacas clásicas de Hollywood y el ambiente sombrío que caracteriza al personaje.

El tráiler oficial de 'Spider-Noir' nos lleva a una Nueva York oscura y detectivesca. Foto: x

La historia está basada en el cómic Spider-Man Noir de Marvel y sigue a Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage, un investigador privado veterano y marcado por una tragedia personal que intenta sobrevivir en una ciudad dominada por el crimen y la corrupción. En medio de sus investigaciones, el personaje se enfrenta a los fantasmas de su pasado mientras asume el rol del único superhéroe de Nueva York.

El proyecto representa una nueva expansión del llamado Spider-Verse, aunque con un enfoque completamente distinto al de las películas juveniles tradicionales del Hombre Araña. Aquí no hay una narrativa luminosa ni adolescentes aprendiendo a controlar poderes. Spider-Noir apuesta por una historia adulta, melancólica y cargada de tensión psicológica.

Nicolas Cage en su personaje de Ben Reilly, un investigador privado veterano y marcado por una tragedia personal en 'Spider Noir', de Prime Video. Foto: Aaron Epstein/Prime

El bombazo de Max en junio de 2026: Todas las películas y series que llegan a Colombia en mitad de año

La elección de Nicolas Cage para el papel principal no es casual. El actor ya había interpretado una versión animada del personaje en Spider-Man: Into the Spider-Verse y desde entonces muchos seguidores pidieron verlo en una adaptación de acción real. Ahora, el ganador del Óscar finalmente encabeza una serie que parece hecha a su medida: oscura, intensa y estilizada.

Serie de acción real Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage. Foto: Cortesía Prime Video

El elenco reúne además a varias figuras reconocidas de la televisión y el cine internacional. Entre ellos destacan Lamorne Morris, recordado por New Girl y Fargo; Li Jun Li, vista recientemente en Babylon; Jack Huston, conocido por Boardwalk Empire, y Brendan Gleeson, actor nominado al Óscar por The Banshees of Inisherin. También participan Abraham Popoola y Karen Rodríguez, además de un amplio grupo de estrellas invitadas.

Nicolas Cage en su personaje de Ben Reilly, un investigador privado veterano y marcado por una tragedia personal en 'Spider Noir', de Prime Video. Foto: Aaron Epstein/Prime

La serie danesa que arrasa en Netflix tiene 6 capítulos y no es apta para menores de edad

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el respaldo creativo detrás de la producción. La serie fue desarrollada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, mientras que entre los productores ejecutivos aparecen Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, responsables del éxito de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Además, Harry Bradbeer, ganador del Emmy por Fleabag y Killing Eve, dirigió los dos primeros episodios.

La expectativa sobre el estreno de la serie quedó en evidencia durante la CCXPMX26 en Ciudad de México, donde el tráiler oficial fue presentado ante más de 2.100 fanáticos. Durante el evento, miembros del elenco y el equipo creativo compartieron detalles sobre el tono de la serie y mostraron una escena extendida que recibió una reacción positiva del público.