Todos los estrenos de Netflix en junio de 2026: ¿qué ver en la primera semana del mes?

Netflix arrancará junio de 2026 con una programación diversa que mezcla documentales musicales, dramas criminales, producciones latinoamericanas y nuevas temporadas de series ya consolidadas entre el público. La plataforma continúa reforzando su catálogo global en medio de la fuerte competencia con otras plataformas, apostando especialmente por contenidos capaces de conectar con audiencias jóvenes y regionales. Estos son los estrenos de junio:

El testigo, 4 de junio de 2026

Uno de los lanzamientos más esperados de la primera semana será El testigo, una nueva serie original que mezcla suspenso judicial y drama criminal. La producción sigue la historia de un hombre que presencia un crimen que involucra a figuras poderosas y termina atrapado en una red de corrupción, amenazas y secretos políticos.

La serie promete una narrativa cargada de tensión y giros constantes mientras el protagonista intenta sobrevivir a las consecuencias de haber dicho la verdad.

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Aunque la plataforma no ha revelado todos los detalles oficiales sobre el reparto completo, la producción contará con un elenco internacional enfocado en figuras emergentes del drama televisivo.

Rosario Tijeras, 10 de junio de 2026

La historia de Rosario vuelve a Netflix con una quinta temporada que promete profundizar en las consecuencias del poder, la violencia y las decisiones personales que han marcado al personaje desde sus primeras entregas.

Inspirada en la novela de Jorge Franco, la serie se convirtió en uno de los dramas criminales latinoamericanos más populares del streaming gracias a su mezcla de acción, melodrama y conflictos sociales. En esta nueva temporada, Rosario enfrentará nuevas amenazas mientras intenta sobrevivir en un entorno cada vez más peligroso. Bárbara de Regil encabeza nuevamente el reparto junto a actores recurrentes de temporadas anteriores.

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Dulces magnolias, 11 de junio de 2026

Netflix también apostará por el drama romántico con la quinta temporada de Dulces magnolias, serie basada en las novelas de Sherryl Woods. La producción sigue la vida de tres amigas que enfrentan desafíos familiares, relaciones sentimentales y cambios personales en una pequeña comunidad del sur de Estados Unidos.

La nueva temporada continuará desarrollando las historias emocionales que han conectado con millones de espectadores desde el estreno de la serie. Entre conflictos amorosos, decisiones familiares y nuevos comienzos, la producción mantiene su apuesta por un tono cálido y cercano. El elenco cuenta con JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley regresan como protagonistas principales.

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México 86, 5 de junio de 2026

Entre las películas destacadas del mes aparece México 86, una producción que mezcla drama político y memoria histórica. La cinta se desarrolla en medio del contexto social y político de los años ochenta en América Latina y sigue a personajes marcados por la violencia, el exilio y las tensiones ideológicas de la época.

Netflix continúa fortaleciendo su catálogo de cine latinoamericano con historias que dialogan con la memoria regional y los conflictos históricos del continente.

La película cuenta con un elenco integrado por actores latinoamericanos reconocidos dentro del cine independiente contemporáneo.

La desconocida, 5 de junio de 2026

Otra de las apuestas cinematográficas de la primera semana será La desconocida, un thriller psicológico centrado en una misteriosa mujer cuya aparición altera la vida de varios personajes.

La película explora temas como la identidad, la manipulación y los secretos personales mientras desarrolla una narrativa cargada de tensión emocional. Netflix ha fortalecido en los últimos años su catálogo de thrillers europeos y latinoamericanos, y esta producción apunta precisamente a ese público interesado en historias oscuras y de ritmo intenso.

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Otras títulos que se estrenarán en junio:

Series

3 de junio: Michael Jackson: El veredicto

4 de junio: El testigo

10 de junio: Rosario Tijeras – temporada 5

– temporada 5 11 de junio: Dulces magnolias – temporada 5

– temporada 5 18 de junio: Te encontraré

19 de junio: Oasis

25 de junio: Avatar: La leyenda de Aang – temporada 2

Películas