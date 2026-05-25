“No estamos solos”: la alarmante advertencia de Steven Spielberg tras revelar su proyecto más secreto

El director Steven Spielberg presentó en la CinemaCon en Las Vegas un abreboca de Disclosure Day (Día de la revelación), la cinta con la que regresa al género extraterrestre en el que incursionó por primera vez hace casi medio siglo.

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Spielberg, quien fue recibido con una calurosa bienvenida en el Colosseum del Caesars Palace, que alberga la reunión anual del sector, dijo que nunca había visto un ovni, pero que filmó Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) porque “era una gran historia para contar”.

“Ahora, 50 años después, hice ‘Disclosure Day’ con más certeza de que hay más verdad que ficción en la cinta”, acotó el realizador.

Disclosure Day, que estrena en Estados Unidos en junio, está protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Eve Henson y Colman Domingo, entre otros.

El adelanto mostró la conexión cósmica entre sus personajes, y trae una breve mirada a la vida extraterrestre, pero Spielberg, en conversación en el palco con Domingo, acotó que seleccionó con mucho celo qué mostrar antes del estreno.

“Desde que era niño he tenido curiosidad por lo que pasa en el cielo de noche”, dijo, mostrando su fascinación por esta fase.

De igual manera, el director ha logrado establecer una alarmante realidad, vinculada a que la Tierra y los seres humanos no están solos, concibiendo que hay más vida fuera.

“El mundo ha ido aceptando el hecho de que no estamos solos. Creo que esta película va a responder preguntas y va a generar muchas preguntas en muchas personas. Lo único que necesitas para llegar del principio al final es un cinturón de seguridad”, afirmó.

En cuanto a su trabajo, aseguró que “si lo único que hacemos es crear a partir de propiedades intelectuales conocidas y de marca, nos vamos a quedar sin ideas”

“No hay nada más importante que ofrecer al público historias visuales, y estas pueden ser de cualquier formato, pero necesitamos contar historias más originales”, agregó.

El veterano director de 79 años y tres Premios Óscar recibió un reconocimiento de la Motion Pictures Association en su primera visita a la CinemaCon, la convención en la que los estudios presentan a los dueños de las salas de cine sus ofertas venideras.

“Prometo que no será mi última”, agregó Spielberg.

*Con información de AFP.