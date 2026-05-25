El director de ‘Parásitos’ llega a Netflix con una película de 118 millones de dólares protagonizada por Robert Pattinson

El catálogo de la plataforma de streaming Netflix incorporó recientemente a su oferta global la película ‘Mickey 17’, la más reciente producción del director surcoreano Bong Joon-ho. La cinta, protagonizada por el actor Robert Pattinson, representa el regreso del cineasta a los reflectores internacionales tras el hito histórico de ‘Parásitos’, producción que en 2020 se consolidó como la primera obra en lengua no inglesa en obtener el premio Óscar a Mejor Película.

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De acuerdo con los reportes financieros de la industria cinematográfica distribuidos durante su etapa de producción, ‘Mickey 17’ contó con un presupuesto estimado de 118 millones de dólares, provistos por el estudio Warner Bros. Esta cifra situó al proyecto como la obra más costosa en la filmografía de Bong Joon-ho, superando ampliamente sus anteriores incursiones internacionales, como ‘Snowpiercer’ y ‘Okja’.

A pesar del respaldo económico y del capital simbólico del director, el desempeño comercial de la cinta en las salas de cine tradicionales no cumplió con las expectativas de recaudo proyectadas por el estudio, al registrar ingresos globales de aproximadamente 133 millones de dólares. No obstante, analistas del sector audiovisual sugieren que la llegada de la producción al ecosistema del streaming abre una ventana de oportunidad para capitalizar el interés de las audiencias globales que prefieren el consumo doméstico de contenidos de ciencia ficción.

La narrativa de la película, basada en literatura de ciencia ficción contemporánea, sigue la historia de Mickey, un empleado catalogado como “prescindible”. En el contexto de la trama, este personaje encarna la séptima réplica de su cuerpo dentro de una colonia humana asentada en Niflheim, un planeta caracterizado por sus condiciones climáticas extremas y hostiles. El núcleo del conflicto se desata cuando Mickey7, tras ser dado por muerto en una misión de reconocimiento, regresa a la base y se encuentra cara a cara con su sucesor, Mickey8.

De acuerdo con las reglas internas del universo de la cinta, la coexistencia de múltiples ‘Mickeys’ está estrictamente prohibida; de ser descubiertos, ambos corren el riesgo de ser reciclados, lo que desencadena una serie de dilemas éticos y de supervivencia.

El elenco principal se complementa con figuras reconocidas de la industria de Hollywood, como Mark Ruffalo, Toni Collette, Naomi Ackie y Steven Yeun. La crítica especializada ha destacado particularmente el desempeño de Ruffalo, quien asume un rol satírico que diversos analistas y portales de reseñas cinematográficas han vinculado directamente con una parodia de la figura pública del expresidente estadounidense Donald Trump, aportando un marcado componente de comedia negra e ironía política a la trama de ciencia ficción.

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El veredicto de los especialistas y de los primeros flujos de opinión en redes detalla que ‘Mickey 17’ se presenta como una propuesta visualmente atrevida. Las reseñas coinciden en que el largometraje inicia con una notable energía e imaginación, logrando plantear un universo propio durante su primer acto. Sin embargo, diversos críticos señalan que la frescura de la sátira tiende a diluirse en el tramo final, donde la narrativa adopta resoluciones más convencionales, presumiblemente ligadas a las exigencias comerciales de una superproducción de gran presupuesto.

El trabajo de Robert Pattinson ha recibido comentarios positivos por su capacidad para desdoblarse en las múltiples facetas y variaciones que le exige el guion al interpretar a los distintos clones, consolidándose como uno de los pilares más sólidos del filme. Aunque el consenso general apunta a que la obra no alcanza la precisión dramática ni el impacto social de ‘Parásitos’, se le reconoce el mérito de ser una propuesta arriesgada y con un sello de autor evidente, desmarcándose de las fórmulas habituales del cine comercial contemporáneo.