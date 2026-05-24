Netflix revive ‘La huida’: así será el remake del thriller de acción más famoso de Steve McQueen

Netflix no para, pues la plataforma confirmó que tiene en desarrollo un remake de La huida (The Getaway), la clásica película de acción de 1972 que protagonizó Steve McQueen y que dirigió el legendario Sam Peckinpah.

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La noticia cayó de maravilla y animó a todos los fanáticos del cine, y no es para menos, ya que se trata de una de las películas más icónicas de este género cinematográfico.

La historia original sigue a Doc McCoy, un hombre que cumple una condena de diez años por asalto a mano armada y quien tiene a su esposa Carol, que intercede ante un corrupto e influyente hombre de negocios llamado Jack Beynon para lograr su libertad anticipada.

El precio de esa libertad es alto, pues el matrimonio tiene que atracar un banco, y durante el asalto uno de sus cómplices y el vigilante resultan muertos. El sobreviviente los persigue para acabar con ellos y apoderarse del botín.

La trama de esta producción, más de cinco décadas después, sigue siendo oro puro para el cine de acción.

Este no sería el primer remake. Ya que en el año 1994 hubo una versión con Alec Baldwin y Kim Basinger que fracasó en taquilla, la cual recaudó apenas 30 millones de dólares contra un presupuesto de 37 millones.

Esta nueva apuesta de Netflix, sin embargo, llega con un equipo creativo de mucho más peso.

El encargado de dirigir la nueva versión es Philip Barantini, el cineasta detrás de la aclamada serie Adolescence de Netflix.

Barantini viene con todo a su favor: la miniserie le valió un Emmy, un BAFTA y un Gotham TV Award. Además, tiene en sus manos películas como Boiling Point y Villain, y próximamente estrena Enola Holmes 3, que llegará a la plataforma de streaming el 1 próximo de julio.

En cuanto al guion, el encargado de escribirlo es Peter Craig, quien trabajó en The Batman y en la saga Los juegos del hambre. Esto, según los fans, genera muchas expectativas sobre lo que puede ser este remake de la famosa producción.

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Por ahora no hay actores confirmados, ni fecha de rodaje ni fecha de estreno anunciada.

Teniendo en cuenta que Barantini aún está en producción con otras series y películas de la plataforma, lo más probable es que el proyecto tarde un par de años en materializarse.

Sin embargo, Netflix ya sembró la semilla, y el mundo del cine está pendiente de cómo evolucionará esta nueva versión de uno de los thrillers más queridos de todos los tiempos.