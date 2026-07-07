Prime Video arrasa con la película más vista del momento: la crítica la aplaude

Prime Video volvió a generar conversación entre los amantes del cine gracias al éxito de Proyecto Salvación, la producción protagonizada por Ryan Gosling que, tras su paso por las salas de cine, se convirtió en la película más vista de la plataforma a nivel mundial.

58 millones de personas la han visto en 11 días: la nueva miniserie de Netflix que paraliza al mundo

El largometraje, basado en la novela del escritor Andy Weir, ha logrado consolidarse como uno de los estrenos más destacados del año tanto por sus grandes cifras de venta en boletería y reproducciones en plataformas.

Antes de su llegada al catálogo de Prime Video, la compañía apostó por mantener la película durante más tiempo en cartelera. La estrategia dio resultados positivos, ya que la cinta alcanzó una recaudación cercana a los 683 millones de dólares en taquilla, una cifra que fortaleció las expectativas sobre su estreno en streaming.

Una vez disponible en la aplicación, la producción logró posicionarse como la película número uno de la plataforma en 47 países, convirtiéndose en el título con mejor rendimiento internacional dentro del servicio de Amazon.

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de secundaria que anteriormente trabajó como biólogo molecular. Tras ser cuestionado por una teoría científica que terminó afectando su reputación profesional, el protagonista es reclutado para participar en una misión internacional cuyo propósito es encontrar una solución para evitar la destrucción de la Tierra.

La nueva serie de Netflix sobre cuatro terroríficos casos reales que arrasa en visualizaciones

La película fue dirigida por Phil Lord y Chris Miller, realizadores conocidos por producciones como Spider-Man: Into the Spider-Verse y The Lego Movie. En esta oportunidad, ambos llevaron a la pantalla una historia que combina aventura, ciencia ficción y drama, elementos que han sido destacados por la crítica desde su estreno.

En el portal Rotten Tomatoes, la producción registra un 94% de valoraciones positivas, un indicador que la ubica entre las películas de ciencia ficción mejor evaluadas del año.

Además de las calificaciones, varios medios especializados han resaltado diferentes aspectos técnicos de la producción. Entre ellos se encuentran el diseño visual, la recreación de los escenarios espaciales y la decisión de utilizar una importante cantidad de efectos prácticos durante el rodaje.