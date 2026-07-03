‘Minions & Monsters’ encabeza los estrenos más esperados del mes: este es el tráiler oficial

Luego del éxito alcanzado por Mi villano favorito 4, estrenada en 2024, Illumination continúa expandiendo el universo de una de las franquicias animadas más populares del cine con el lanzamiento de Minions & Monsters.

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La nueva película ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores de la saga, especialmente después de la publicación de su tráiler oficial, que ofrece un primer vistazo a la historia protagonizada por los populares personajes amarillos.

La producción llega como una nueva entrega del universo de Mi villano favorito, una franquicia que durante más de una década ha logrado consolidarse entre las más exitosas de la animación gracias a la popularidad de Gru y de los Minions, quienes se han convertido en un fenómeno de alcance mundial.

En esta ocasión, la historia se aleja de las aventuras tradicionales para presentar una trama centrada en el inesperado ascenso de los Minions en Hollywood. Según la sinopsis oficial compartida por Illumination, la película relata cómo estas criaturas alcanzan la fama y se convierten en auténticas celebridades de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, el éxito no tarda en convertirse en un problema. A medida que avanzan los acontecimientos, los Minions comienzan a provocar situaciones caóticas que terminan afectando todo lo que encuentran a su paso. Como consecuencia de sus acciones, distintas criaturas monstruosas quedan libres en todo el mundo, dando inicio a una serie de acontecimientos que pondrán en riesgo a todos.

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Ante ese escenario, los propios Minions deberán asumir la responsabilidad por el desastre que provocaron y trabajar juntos para intentar revertir la situación antes de que las consecuencias sean aún mayores.

El tráiler oficial, publicado recientemente por el estudio, muestra parte de esa aventura y adelanta el tono de la película, que combina humor, acción y situaciones absurdas, elementos que han caracterizado a la franquicia desde sus primeras entregas.

En las imágenes también se observa la aparición de los monstruos que tendrán un papel importante dentro de la historia.