¿Preparado para el regreso de los Minions? Los icónicos y traviesos personajes amarillos creados por Illumination están a punto de volver a la gran pantalla para conquistar nuevamente a millones de espectadores.

La esperada película Minions & Monsters llegará a las salas de cine de Colombia el próximo 1 de julio de 2026, marcando el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas y taquilleras de todos los tiempos.

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La nueva entrega promete una combinación de humor, aventuras y situaciones inesperadas, elementos que han convertido a los Minions en un fenómeno mundial desde su primera aparición.

Los fanáticos podrán ver la cinta en las principales cadenas de cine del país, entre ellas Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, Procinal y Royal Films, que incluirán la producción dentro de su cartelera a partir de la fecha de estreno.

De qué trata esta nueva entrega de los Minions

Bajo la dirección de Pierre Coffin y con el guion de Brian Lynch, esta nueva entrega del universo de Mi villano favorito explorará el origen del cine mudo en Hollywood.

De acuerdo con la sinopsis de la cinta, en esta oportunidad la historia transporta al Hollywood de los años 20, donde los Minions sueñan con convertirse en grandes estrellas y cineastas. “Sin embargo, en su búsqueda de la fama, terminan liberando accidentalmente a una serie de monstruos reales”, indica.

Esta situación provoca que estos traviesos personajes desaten, una vez más, un caos que amenaza con salirse de control. Ante este inesperado escenario, los pequeños protagonistas deberán dejar de lado sus diferencias y trabajar en equipo para capturar a las criaturas y evitar una catástrofe.

Según datos registrados en la plataforma Filmaffinity, Minions & Monsters tiene una duración de 90 minutos y en el reparto se destaca la participación de reconocidas figuras del entretenimiento como Trey Parker, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Jeff Bridges, Christoph Waltz, entre otros.

Es importante mencionar que, antes de su esperado lanzamiento en las salas de cine, la película hizo su debut en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el evento más importante en torno al cine animado.

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En ese escenario, Minions & Monsters recibió elogios por su homenaje al cine clásico de monstruos y a la época dorada de Hollywood de principios del siglo XX. De hecho, algunos especialistas ya la catalogan como una de las mejores entregas de la franquicia.

Para el crítico Guy Lodge, citado por Variety, esta entrega corrige el retroceso que había supuesto Minions: El origen de Gru, estrenada en 2022.