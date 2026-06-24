60 millones de visualizaciones y 6 semanas en el top 10: regresa a Netflix el remake de fantasía que arrasó en 2024

Tras el arrollador éxito de su primera entrega en 2024 la cual superó al estreno del live-action de One Piece con más de 153,4 millones de horas de visualización en su primera semana, Netflix apostó al año siguiente por convertir otra serie de culto animada en una producción de carne y hueso y volvió a saborear el éxito: Avatar la leyenda del Aang, una adaptación de la serie de fantasía de Nickelodeon que se estrenó en febrero de 2024 y arrasó en sus primeros días.

Mike Myers confirma oficialmente el regreso de la saga con ‘Austin Powers 4’

Esta continuación, que adaptará los eventos del “Libro Dos: Tierra”, traerá consigo cambios significativos, un tono más maduro, personajes emblemáticos y desafíos de proporciones épicas para el joven Avatar y sus aliados en su lucha contra el Señor del Fuego Ozai.

Uno de los detalles más sorprendentes de los nuevos episodios es la confirmación de un salto temporal de aproximadamente dos años en la historia. A diferencia de la serie animada original, cuyos tres libros transcurren a lo largo de un solo año continuo, la adaptación de Netflix implementará este avance por razones tanto prácticas como narrativas.

Gordon Cormier, quien da vida a Aang, creció considerablemente entre el rodaje de ambas entregas, pasando de interpretar a un niño de 12 años a una versión del Avatar de 14. Lejos de ser un problema, los creadores han utilizado esta maduración a su favor.

La temporada arrancará con un montaje que explica el tiempo que ha pasado. Esto justifica cómo Aang y Katara (Kiawentiio) han perfeccionado sus habilidades elementales sin necesidad de dedicar episodios completos a su entrenamiento básico.

Según Cormier, Aang ahora asume su responsabilidad con mucha más firmeza. A sus 14 años, maneja mejor el inmenso estrés de salvar al mundo, rescatar refugiados y proteger a su equipo, dejando atrás un poco la inocencia de la primera temporada.

El Equipo Avatar recibirá la incorporación más esperada por los fans: Toph Beifong. La formidable maestra tierra ciega será interpretada por la joven actriz Miya Cech.

Según la productora ejecutiva Christine Boylan, la actriz comprendió a la perfección la esencia del personaje: su inquebrantable confianza, su carácter sumamente directo, su falta de filtros y su curiosa forma de demostrar afecto molestando a sus amigos.

Para preparar este papel, la producción trabajó con un consultor de discapacidad visual para garantizar que la conexión sensorial de Toph con la tierra se representara de manera auténtica. Aunque al principio Aang la perciba casi como una “acosadora”, Toph no tardará en consolidarse como el corazón rebelde del equipo.

En esta temporada, el viaje se adentrará en el vasto Reino Tierra, teniendo como eje central la impenetrable ciudad de Ba Sing Se. El equipo de producción, dirigido por Jabbar Raisani, priorizó la construcción de inmensos escenarios reales para dotar a la serie de una escala gigantesca y hacer que este mundo de fantasía se sienta táctil y genuinamente vivido.

En medio de este nuevo entorno, los personajes enfrentarán una historia con matices más intensos. Cormier ha adelantado que, aunque se conservará el humor clásico de la serie animada, el guion los empujará a lugares emocionales más oscuros y complejos. El crecimiento de estos adolescentes en medio de una guerra global no es lineal; está lleno de traumas y dudas existenciales.

“Ahora resulta que tenía que saber”: Cristina Hurtado respondió a las críticas por tildar de “brujería” el acto de ‘Lumumba Vea’

La trama también profundizará en las motivaciones de los villanos, explorando los intensos conflictos internos del príncipe Zuko (Dallas Liu) y el impecable y aterrador talento de la princesa Azula (Elizabeth Yu).

Con siete episodios de una hora de duración y la tranquilidad de haber sido renovada anticipadamente para una tercera y última entrega, esta nueva temporada de Avatar tiene todo listo para llevar la adaptación a un nivel de intensidad y acción inédito.