“Ahora resulta que tenía que saber”: Cristina Hurtado respondió a las críticas por tildar de “brujería” el acto de ‘Lumumba Vea’

La presentadora colombiana Cristina Hurtado se convirtió en el centro de la conversación en redes tras emitir una serie de opiniones sobre Michel Nkuka Mboladinga, un popular aficionado de la Selección de la República Democrática del Congo conocido como ‘Lumumba Vea’.

El hecho, registrado en el marco del partido entre el combinado africano y la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, generó diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales debido al trasfondo cultural e histórico que rodea al personaje.

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Durante el desarrollo del compromiso mundialista en el estadio de Guadalajara, la atención de la tribuna y de las transmisiones internacionales se fijó en un espectador africano que permaneció completamente inmóvil.

Ante esta situación, Cristina Hurtado publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X: “Este tipo hincha del Congo está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal. No me gusta.¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?“

Este tipo hincha del Congo está muy raro!

Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido!

Nos hace pensar muy mal!

No me gusta!

Tendrá algo que ver con el arquero?

Será que por eso no entra el… pic.twitter.com/khSIixSarq — Cristina Hurtado (@CrissHurtado) June 24, 2026

Posteriormente, una vez consolidada la victoria del conjunto colombiano, la comunicadora recurrió a su cuenta de Instagram, donde publicó una historia con la frase “contra Dios nadie puede”, haciendo una nueva alusión al comportamiento del aficionado en la grada.

Las publicaciones de la presentadora provocaron una ola de interacciones por parte de internautas que le aclararon la verdadera identidad y el propósito del hincha, argumentando que sus suposiciones carecían de fundamento y desconocían un homenaje histórico. Ante los señalamientos, Hurtado utilizó sus plataformas digitales para ofrecer su perspectiva y aclarar el malentendido.

“Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba”, manifestó la presentadora en un video público.

Por aquí les dejo para la cantidad de preocupados!! pic.twitter.com/sbZnHGSjkH — Cristina Hurtado (@CrissHurtado) June 24, 2026

Asimismo, la conductora de televisión explicó que, tras el flujo de comentarios, procedió a documentarse sobre el tema. “Ya sé, ya me contaron con el bombardeo de comentarios, ya busqué en internet, porque gracias a Dios tenemos esta herramienta para conocer cosas del mundo”, añadió, agradeciendo a quienes le hicieron llegar la información de manera pedagógica, aunque lamentando los insultos recibidos.

Hurtado concluyó afirmando que el aspecto del aficionado resulta inusual para el público general: “Estoy segura de que la mayoría de colombianos, que éramos los directamente involucrados en el partido de anoche, no teníamos ni idea de quién era. Nos llama la atención una persona vestida de esa manera, quieto durante todo el partido, llama la atención de cualquiera. Qué bueno que nos lleve a investigar, pero no es necesario tratar mal a la gente porque no sepa esa historia”.

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Michel Nkuka Mboladinga, conocido internacionalmente como ‘Lumumba Vea’, es un antiguo panadero del Congo que ha ganado alta notoriedad en certámenes como la Copa Africana de Naciones y la Copa del Mundo 2026. Su particular método de aliento consiste en permanecer de pie, rígido y con el brazo derecho levantado durante los 90 minutos de cada partido.

Se trata de una réplica exacta de la estatua de Patrice Lumumba, líder histórico y héroe de la independencia de la República Democrática del Congo. Con este acto, Mboladinga busca proyectar el orgullo nacional, la memoria histórica de su país y un mensaje de perseverancia ante los ojos del mundo, lo que lo ha convertido en un símbolo de respeto cultural respetado por medios y aficionados internacionales.