Cristina Hurtado estuvo en la posesión presidencial, lució despampanante ‘look’ y dejó palabras: “Colombia está por encima”

El 7 de agosto quedó registrado como una fecha clave en la historia reciente de Colombia con el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella, quien asumió la Presidencia de la República tras la salida de Gustavo Petro. La ceremonia despertó gran expectativa y reunió a invitados nacionales e internacionales en la capital vallecaucana.

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En medio de un ambiente de expectativa, De La Espriella hizo su ingreso a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, lugar elegido para la investidura presidencial. El mandatario llegó acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, protagonizando una de las imágenes más comentadas de la jornada.

Antes de ingresar al recinto, el nuevo presidente dedicó varios minutos a saludar a los asistentes y a quienes aguardaban su llegada. Sonriente y rodeado de su familia, compartió con el público en los momentos previos al acto que oficializó el comienzo de su mandato.

Una de las que estuvo invitada a la ceremonia fue Cristina Hurtado, quien asistió al acto presidencial en compañía de José Narváez, su esposo. La famosa llegó muy elegante y sonriente, pasando por la alfombra que recibió a todas las figuras.

La presentadora de A otro nivel lució un despampanante look rosado de dos piezas, con una blusa blanca y su cabellera suelta. Su pareja iba con un traje azul marino y zapatos cafés, conquistando las miradas de más de uno.

Tras estar presente en la posesión, Hurtado compartió un mensaje relacionado con este cambio en Colombia, afirmando que lo más importante era luchar por el país.

“Hay momentos que trascienden las diferencias y nos recuerdan algo mucho más grande: Colombia está por encima de todos nosotros. Hoy tuvimos el privilegio de ser testigos de un momento histórico para nuestro país. Lo vivimos con alegría, con orgullo y sobre todo, con esperanza. Porque independientemente de nuestras ideas, de nuestras preferencias o de la manera en que cada uno imagine el futuro, hay algo que debería encontrarnos siempre: el deseo profundo de que a Colombia le vaya bien”, escribió en el pie de foto.

“Que este nuevo capítulo traiga unión donde ha habido división, diálogo donde ha habido distancia, oportunidades donde todavía hacen falta y razones para volver a creer. No necesitamos pensar igual para respetarnos. No necesitamos estar de acuerdo en todo para caminar hacia el mismo país. Celebramos con esperanza el comienzo de una nueva etapa que no debería separarnos; debería recordarnos que el futuro de Colombia nos pertenece a todos”, agregó.

La reflexión continuó al mencionar que sintió alegría y esperanza con lo que venía para Colombia, al punto de anhelar que todo salga correctamente por los cuatro años.

“Hoy elegimos quedarnos con eso: con la alegría, con la esperanza y con la enorme responsabilidad de seguir construyendo, cada uno desde su lugar. Que le vaya bien a Colombia. Que nos vaya bien a todos. Con fe, con respeto y con el corazón puesto en nuestro país. Gracias señor presidente por esta significativa invitación, nos sentimos muy honrados”, concluyó.