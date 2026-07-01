Cristina Hurtado tomó drástica decisión tras polémica por Lumumba Vea: “Me equivoqué”

Luego de varios días de críticas, debates en redes sociales y una fuerte conversación pública alrededor de sus comentarios sobre el aficionado congoleño conocido como Lumumba Vea, Cristina Hurtado decidió romper el silencio y pronunciarse nuevamente.

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La presentadora colombiana compartió un extenso video a través de su cuenta de Instagram en el que aseguró que atravesó días complejos tras la controversia e incluso contempló guardar silencio para dejar que la situación se apagara con el paso del tiempo. Sin embargo, afirmó que, después de más de dos décadas de carrera, sintió que debía dar una explicación pública.

“Llevo varios días queriendo hacer este video. La verdad ha sido un tiempo muy difícil, de mucha reflexión, de hacerme muchas preguntas y de pensar si debía hablar o no”, expresó al inicio del mensaje.

Hurtado calificó como una decisión importante el hecho de volver a pronunciarse sobre una situación que generó una fuerte reacción digital y que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

La polémica comenzó durante el encuentro correspondiente al Grupo K del torneo, cuando las cámaras enfocaron repetidamente a un hombre ubicado en las tribunas que permaneció inmóvil durante gran parte del partido, con uno de sus brazos levantado.

La escena despertó curiosidad entre espectadores y usuarios en redes sociales. Entre quienes reaccionaron estuvo Cristina Hurtado, quien publicó un mensaje en X en el que cuestionó el comportamiento del aficionado y llegó a plantear, en tono especulativo, si tenía alguna relación con el desempeño del arquero congoleño.

Más adelante, tras la victoria colombiana, publicó una historia en Instagram con la frase “contra Dios nadie puede”, lo que aumentó las reacciones y abrió un debate sobre el significado de la presencia del hombre en el estadio.

Con el paso de las horas se conoció que el aficionado era Michel Nkuka Mboladinga, conocido internacionalmente como Lumumba Vea o “el hombre estatua”, un seguidor reconocido de la selección de República Democrática del Congo.

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Su imagen tiene un significado histórico y cultural, pues replica una postura inspirada en una estatua de Patrice Lumumba, uno de los líderes del proceso de independencia congoleño y una figura emblemática del país africano. Con el tiempo, esta representación se convirtió también en una forma simbólica de acompañar a la selección nacional.

Tras conocer el contexto, miles de usuarios cuestionaron los comentarios iniciales de la presentadora y algunos incluso la señalaron de racismo, xenofobia e ignorancia.

En su nuevo pronunciamiento, Hurtado aseguró que nunca existió una intención de burlarse de una cultura o minimizar una historia que desconocía.

“Desde lo más profundo de mi corazón, jamás existió en mí la intención de ofender un pueblo o de minimizar una historia”, afirmó.

También reconoció que reaccionó desde la molestia cuando comenzaron los señalamientos públicos y admitió que algunas de sus respuestas posteriores no fueron adecuadas.

“Esa emoción hizo que mi forma de expresarme realmente no fuera la adecuada y lo reconozco”, dijo. Luego añadió una frase que terminó marcando el tono de su mensaje: “No me estoy justificando y lo asumo”.

La presentadora pidió disculpas de manera directa a quienes se sintieron ofendidos y señaló que entiende que, al tener millones de seguidores, la responsabilidad sobre sus palabras también es mayor.

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Además, explicó que el episodio la llevó a investigar más sobre la historia del Congo y aseguró que hoy tiene una mayor valoración por esa cultura.

“Me equivoqué y también aprendí”, fue el mensaje que terminó dejando entre líneas durante un video centrado en la reflexión y el reconocimiento del impacto que pueden tener las publicaciones en redes sociales.

Al cierre de su pronunciamiento, Cristina Hurtado agradeció tanto a quienes la cuestionaron con respeto como a quienes aprovecharon el momento para compartir información y generar conversación sin recurrir al ataque personal.