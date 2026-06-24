Comentario de Cristina Hurtado sobre un hincha del Congo desató controversia: “Está raro”

Durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, una imagen que apareció varias veces en la transmisión terminó llamando la atención de los espectadores.

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En medio del ambiente habitual de un estadio, con aficionados cantando, celebrando y reaccionando a las jugadas de cada uno de los equipos, un hombre ubicado en las tribunas permaneció completamente inmóvil durante todo el encuentro.

La escena empezó a circular en redes sociales y muchas personas comenzaron a preguntarse quién era y por qué estaba en esa posición.

En videos compartidos por usuarios se observaba al aficionado sin moverse, con uno de sus brazos levantados y manteniendo la misma postura.

Entre quienes comentaron sobre la situación estuvo Cristina Hurtado. La presentadora publicó un mensaje en su cuenta oficial de X y compartió su punto de vista sobre el caso.

“Este tipo, hincha del Congo, está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal. No me gusta. ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?”, escribió.

La publicación empezó a recibir comentarios y generó conversación entre usuarios de la red social, donde varias personas cuestionaron el análisis realizado por la presentadora y señalaron que el comportamiento del hombre tenía una explicación conocida entre seguidores de la selección rival.

¿Quién es el aficionado que llamó la atención en el partido de Colombia vs. RD Congo?

Se trata de Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea o el hombre estatua. La postura que adopta está relacionada con Patrice Lumumba, una figura histórica del Congo y uno de los líderes del proceso de independencia del país.

Según se ha explicado, Mboladinga replica una posición inspirada en una estatua ubicada en Kinshasa, capital congoleña, que fue creada en homenaje a Lumumba.

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Con el paso de los años, esta forma de acompañar a la selección comenzó a hacerse conocida entre aficionados y en diferentes torneos internacionales.

Además del homenaje histórico, también se ha señalado que el hincha considera esta acción como una forma simbólica de respaldar al equipo durante los partidos.