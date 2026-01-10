Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 es viral por un gesto en la Copa África: nunca antes visto

Inmóvil durante los partidos de la RD Congo, eliminada en octavos de final. El aficionado congoleño Michel Kuka Mboladinga quedará como uno de los iconos de la 35ª edición de la Copa de África en Marruecos, donde se convertía en la estatua viviente de Patrice Lumumba, héroe de la independencia del Congo.

La República Democrática del Congo cayó con honores en Rabat, 1-0 ante la potencia Selección Argelia, que tuvo que esperar a la prórroga (minuto 119) para sellar su pase a los cuartos. Los congoleños asistieron al torneo africano con la firme intención de pulir detalles y mejorar su estrategia para alcanzar el cupo al Mundial 2026 vía repechaje FIFA.

El animador, objetivo de todas las cámaras, no falló en el estadio Moulay El Hassan, acompañado de varios centenares de aficionados de la República Democrática del Congo. Su imagen fue viral y tras el revuelo muchos se preguntan a quien estaba representando y su habitual pinta y gesto en 90 minutos.

Riyad Mahrez y Noah Sadiki disputando un balón en el partido de Argelia vs. RD Congo Foto: DeFodi Images via Getty Images

Por última vez, de pie sobre uno de los asientos, con la mirada fija en el infinito, el brazo derecho levantado, y el otro pegado al cuerpo, llamó la atención por su pose solemne, luciendo uno de sus trajes de colores llamativos: chaqueta azul, corbata y pantalón rojo.

La estatua viviente nunca antes vista en la Copa África

Su silueta se inspira en una estatua monocromo de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo durante unos meses en 1960, instalada en su mausoleo en Kinshasa.

DR Congo fan Kuka Muladinga was brought to tears after being eliminated from AFCON by Algeria 😞😢



Throughout the tournament, Muladinga has been receiving headlines for his imitation of Patrice Lumumba, the country’s first prime minister in the early 1960s.



The stance he's… pic.twitter.com/KOvWMzrKD3 — ESPN FC (@ESPNFC) January 7, 2026

Según los historiadores, fue un discurso contundente contra el racismo de los colonos de Bélgica lo que hizo entrar a Patrice Lumumba en la leyenda, el 30 de junio de 1960, día de la proclamación de la independencia del antiguo Congo belga.

Solo 75 días después, fue derrocado, y unos meses más tarde asesinado, el 17 de enero de 1961, a manos de mercenarios belgas y separatistas de la región de Alto Katanga.

AFCON fans are built different 🏆🌍



DR Congo supporter Kuka Muladinga stands still like this during matches!



He's paying tribute Patrice Lumumba, the country's first Prime Minister 🇨🇩#AFCON2025 #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/q9IzxwN4Px — DW Sports (@dw_sports) December 31, 2025

Su cuerpo, disuelto en ácido, nunca llegó a ser encontrado. Este caso sigue suponiendo una de las páginas más oscuras de las relaciones entre Bélgica y su antigua colonia.

Hincha del Congo le dio la vuelta al mundo

Para sus compatriotas, la encarnación de Patrice Lumumba hecha por Michel Kuka Mboladinga es un “orgullo”, afirma Houssen Ilunga, aficionado congoleño de 24 años.

Michel Kuka Mboladinga es “nuestro hermano”, apunta Laetitia Malula, aficionada de 30 años del país centroafricano. Jered Bitobo, hincha de 35 años, afirma que conoce “muy bien” a Michel Kuka Mboladinga, quien habría comenzado a ejercer el rol de estatua hace varios años para el AS Vita Club, un club congoleño.

“Es un mensaje fuerte, a nivel internacional como local. La mano abierta es un signo de paz y necesitamos paz en nuestro país”, señala.

Afirma desconocer el origen exacto de la inspiración de Michel Kuka Mboladinga, pero destaca el parecido físico con Patrice Lumumba y establece eventuales vínculos familiares entre el antiguo primer ministro y el aficionado.

“Una vez le pregunté: ‘¿Pero por qué no miras también los partidos?’ Me dijo: ‘Yo rezo al Señor, para que pueda acompañar a nuestro equipo, para que podamos ganar’”.