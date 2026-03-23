Nueva York, la ciudad que nunca duerme, sigue siendo uno de los destinos más atractivos para turistas de todo el mundo.

En 2026, con Estados Unidos como sede de la Copa Mundial de la FIFA, la Gran Manzana se dispone a recibir a miles de visitantes que combinarán fútbol, turismo urbano y experiencias culturales.

Por primera vez, obras de dos legendarios artistas latinoamericanos se expondrán en un museo de Nueva York

¿Cuánto cuesta un día de turismo en Nueva York en 2026?

La celebración de la Copa Mundial no solo pondrá a Nueva York en el centro del mapa deportivo. También podría elevar los precios de alojamiento, servicios y algunas atracciones durante las fechas más demandadas, como lo refleja un artículo de gestion.pe.

La ciudad recibirá partidos clave en el área metropolitana, incluida la final en el MetLife Stadium, lo que impulsará las reservas y la afluencia de visitantes desde diversos puntos.

Por ejemplo, ver el skyline de Manhattan desde lo alto es uno de los planes imprescindibles para cualquier viajero.

Los principales observatorios tienen costos que varían según el tipo de entrada y el horario: el Empire State Building tiene entradas desde U$44 hasta U$79; el Top of the Rock, en el Rockefeller Center, entre U$40 y U$60.

El Edge at Hudson Yards está entre U$38 y U$48; SUMMIT One Vanderbilt cuesta aproximadamente U$58 y One World Observatory entre U$44 y U$55.

Muchos viajeros eligen uno o dos miradores por día para no disparar el presupuesto, y si reservan para el atardecer pueden ver el skyline de día y de noche con una sola entrada.

Nueva York también ofrece planes gratuitos o muy económicos que son clásicos para cualquier visitante.

El viajero podrá pasear por Times Square, caminar o hacer picnic en Central Park, cruzar a pie el Puente de Brooklyn y recorrer barrios con historia y cultura como SoHo, Chinatown y Little Italy. Estos recorridos permiten conocer la ciudad y ahorrar dinero para gastar en experiencias pagadas.

Una visita icónica que completa el viaje para muchos turistas es la Estatua de la Libertad y Ellis Island.

El ferry oficial hacia Liberty Island incluye el acceso al Museo de la Inmigración en Ellis Island, con entradas para adultos desde U$26.

Este precio cubre tanto el transporte en ferry como la entrada a los museos y es recomendable reservar con anticipación, especialmente en temporadas de gran afluencia.

El metro es uno de los sistemas de transporte más utilizados por quienes quieren conocer la Gran Manzana durante el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Así puede transportarse y comer en Nueva York

El sistema de transporte público de Nueva York, operado por la MTA, es una de las maneras más económicas de desplazarse.

El metro sencillo cuesta alrededor de U$3, con un gasto promedio diario de entre U$10 y U$15. Los taxis y servicios como Uber o Lyft resultan mucho más caros, sobre todo en horas pico o en trayectos hacia o desde los aeropuertos.

La gastronomía en Nueva York es diversa y accesible tanto para presupuestos ajustados como para quienes buscan experiencias culinarias.

Un almuerzo rápido, como pizza o sándwich, cuesta entre U$10 y U$15; un restaurante informal, entre U$20 y U$30, y una cena promedio, entre U$25 y U$40.

Comer en food trucks, delis o pequeños restaurantes en barrios multiculturales como Washington Heights, Jackson Heights o el Bronx permite probar sabores locales a precios más bajos.

Además, Nueva York ha sido destacada como uno de los mejores destinos gastronómicos en Estados Unidos. Encontrará desde puestos callejeros hasta restaurantes de renombre internacional.

No debe olvidar otros gastos que suelen aparecer, como entradas a museos o exposiciones especiales, souvenirs, café o snacks durante el día.

Los taxis o traslados nocturnos pueden sumar entre U$20 y U$30 diarios, especialmente si viaja con familia o busca experiencias adicionales.

Sumando transporte, comida, una atracción pagada y gastos extra moderados, el cálculo aproximado para un día completo de turismo en Nueva York en 2026 es de U$110 a U$165 por persona.

Nueva York sigue siendo una ciudad costosa en comparación con otras de Estados Unidos, pero con una buena planificación se puede ajustar el presupuesto sin perder la experiencia.