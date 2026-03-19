Por primera vez, obras de dos legendarios artistas latinoamericanos se expondrán en un museo de Nueva York

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) reúne, por primera vez, obras de la mítica pareja de artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera en una exposición previa a lo que será una ópera inspirada en sus vidas, que se presentará en mayo en la Metropolitan Opera (MET).

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Las obras, procedentes de las colecciones del museo, se exhibirán a partir del sábado 21 de marzo y crean un diálogo entre la producción artística de estos dos gigantes del arte mexicano del siglo XX, quienes mantuvieron una relación amorosa, a la vez que se influenciaban mutuamente en el plano artístico.

“Hay algo verdaderamente fascinante en mostrar esta relación, un tanto tóxica, en un mismo espacio y observar cómo se manifiesta este equilibrio”, declaró a la AFP Jon Bausor, escenógrafo de la ópera El último sueño de Frida y Diego y cocurador de la muestra.

Frida Kahlo (1910-1954), pintora mexicana y esposa de Diego Rivera. Foto: Getty Images

La relación entre Diego y Frida ha sido ampliamente documentada y es famosa por sus célebres cartas, que surgieron en medio de una de las duplas artísticas más importantes del arte latinoamericano.

En esta íntima exposición, las obras de ambos artistas conviven con fotografías de época y varias instalaciones de la ópera, incluyendo una cama atravesada por un inmenso árbol rojo cuyas ramas evocan un sistema venoso, un guiño a muchas pinturas de Frida Kahlo. Esto también supone un diálogo interesante entre las piezas para todos aquellos apasionados por el arte.

Kahlo se convirtió recientemente en la artista femenina más cotizada del mundo, después de que una de sus pinturas alcanzara los 54,6 millones de dólares en una subasta en Nueva York, siendo esto también de gran importancia para la figura femenina en el espectro artístico mundial.

La naturaleza íntima de su obra, su relación con el dolor y el cuerpo, y su feminismo abierto resuenan con especial fuerza en nuestra época y toman nuevos significados simbólicos poderosos, que la han convertido en un ícono contemporáneo, presente ahora en todos los medios y que atrae a un público joven.

“Hay algo cautivador en su historia, pero también en la meticulosa manera en que construyó su vida (...) y continuó trabajando a pesar de sus problemas físicos”, comenta Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del MoMA.

Diego Rivera. Foto: Getty Images

Durante su vida, Diego Rivera, pintor de frescos a veces monumentales, fue mucho más famoso que Kahlo, quien alcanzó el reconocimiento más tarde.

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Estrenada originalmente en Chicago en 2022, El último sueño de Frida y Diego se reestrenará en el MET en mayo bajo la dirección de la coreógrafa brasileña Deborah Colker.

La historia se desarrolla en 1957, pocos años después de la muerte de Frida Kahlo. En ella, regresa como espíritu para encontrarse con Diego Rivera, quien está atormentado por el arrepentimiento y la pérdida del amor de su vida.

*Con información de AFP.