Frida y Diego en Netflix: La serie que desnudará la pasión y el caos de la pareja más icónica de México

Frida Kahlo y Diego Rivera representan una de las parejas más icónicas del mundo artístico latinoamericano, sus vidas y sus obras siguen fascinando al mundo casi un siglo después.

Frida Kahlo transformó su dolor en icono eterno. Sobreviviente de la polio y un accidente de tranvía en 1925 que le destrozó la columna y la pelvis, canalizó su sufrimiento en autorretratos crudos y surrealistas como Las dos Fridas o La columna rota, explorando identidad, maternidad frustrada y raíces indígenas en un mundo artístico machista.

Su fama floreció en los años 70 con el feminismo, recibiendo la Legión de Honor francesa en 1951. Hoy sus pinturas se subastan por millones y su Casa Azul en Ciudad de México la erige como símbolo de resiliencia.

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Exposición inmersiva “Frida Kahlo, La Vida de un Icono” en Unicentro en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, Diego Rivera apodado ‘el Elefante’ por su corpulencia, fue el titán del muralismo posrevolucionario. Tras estudiar en París, regresó en 1921 para pintar frescos épicos en el Palacio Nacional o el Rockefeller Center, celebrando la Revolución, el indigenismo y el comunismo con arte público cargado de propaganda.

Rivera ganó la Nacional de Artes de México y dejó legado en Detroit y San Francisco, aunque su bohemia incluyó infidelidades con la hermana de Frida, Cristina, y vínculos con el trotskismo relacionados al asesinato de León Trotsky en 1940.

Kahlo y Rivera se casaron en 1929 en un amor disparejo que según diversos historiadores estuvo lleno de celos. Finalmente se divorciaron en 1939.

'El Sueno' de Frida Kahlo. Foto: AFP

Netflix anunció el 12 de marzo de 2026 el desarrollo de esta serie, que se adentra en la “vida apasionada y turbulenta” de Frida y Diego. Explorará cómo su amor, traiciones y obra se entrelazaron con el contexto político y social efervescente de México posrevolucionario: desde la expropiación petrolera hasta el macartismo.

La narrativa presentará a Frida negándose a ser mera musa, reclamando su voz en el dolor, y a Diego lidiando con sus contradicciones creativas. Es “un relato de una bomba envuelta en seda; una bomba que son ellos dos, que es México y que es, inevitablemente, el mundo entero”, anuncia el comunicado oficial.

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La pintura 'Gloriosa Victoria' (1954), del muralista mexicano Diego Rivera, que alude al poder de las empresas bananeras estadounidenses en Guatemala. Foto: Ulises Rodriguez/dpa/picture alliance

La serie será dirigida por Patricia Riggen reconocida por In the Time of the Butterflies y Gabriel Ripstein en 600 millas, la serie promete ser “transgresora, divertida y moderna”, según declaraciones de Netflix. Producida por Mónica Lozano de Alebrije Producciones en Club de Cuervos, se adapta de la prosa evocadora de Claire Berest, con María Renée Prudencio como jefa de guion. Este equipo asegura una visión auténtica, alejada de biopic hollywoodenses, enfocada en el caos íntimo que forjó su mito.​

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Aún sin fecha de estreno ni elenco confirmado, la producción está en fase de escritura, generando expectativa en Latinoamérica donde Frida y Diego son héroes culturales. En países como México y Colombia, su historia resuena como espejo de pasiones latinoamericanas: intensas, caóticas y eternas.