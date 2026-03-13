Tragedia en ‘Un lugar para soñar’: la polémica razón por la que eliminaron a este personaje en la temporada 7

El estreno de la nueva temporada de la exitosa serie romántica de Netflix Un lugar para soñar ha sorprendido a sus seguidores luego de la eliminación de uno de sus personajes más queridos.

Un lugar para soñar debutó en Netflix el 6 de diciembre de 2019, adaptando las novelas de Robyn Carr sobre la enfermera Mel Monroe y su vida en el pintoresco pueblo de Virgin River, California. La serie ha mantenido un ritmo anual de estrenos, con la temporada 6 lanzada a fines de 2024, y la séptima estrena apenas el 12 de marzo de 2026.

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La temporada 7 comenzó su rodaje con un leve retraso en enero de 2025, atribuido a compromisos de la protagonista Alexandra Breckenridge.

El showrunner de la serie ‘Un lugar para sopa’, Patrick Sean Smith confirmó que el doctor Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé, no regresará a la nueva temporada. Foto: Courtesy of Netflix

La serie sigue a Mel interpretada por Alexandra Breckenridge, una enfermera de Los Ángeles que busca un nuevo comienzo en Virgin River tras pérdidas personales.

Allí se enamora de Jack Sheridan interpretado por Martin Henderson, quien enfrenta dramas comunitarios, misterios familiares y romances complicados en un entorno rural idílico pero lleno de secretos. Temas como infertilidad, traumas y segundas oportunidades definen su esencia.​

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El showrunner de la serie ‘Un lugar para sopa’, Patrick Sean Smith confirmó que el doctor Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé, no regresará a la nueva temporada. Foto: Courtesy of Netflix

El reparto estelar incluye a Alexandra Breckenridge como Mel, Martin Henderson como Jack, Tim Matheson como Doc, Colin Lawrence como Preacher y Annette O’Toole como Hope.

Otros regresos confirmados son Jack, Doc y Preacher, manteniendo el núcleo intacto. La baja de Cameron es la única ausencia relevante hasta ahora, con puerta abierta para cameos futuros.

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Controvertida eliminación

El showrunner de la serie ‘Un lugar para sopa’, Patrick Sean Smith confirmó que el doctor Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé, no regresará a la nueva temporada. Foto: Courtesy of Netflix

El showrunner Patrick Sean Smith confirmó que el doctor Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé, no regresará a la nueva temporada, dejando a los fans con un sabor amargo ante lo que muchos llaman una “traición narrativa”.

El Dr. Cameron Hayek irrumpió en la temporada 4 como el nuevo médico del pueblo, inicialmente rival de Doc Mullins. Su arco evoluciona hacia un romance con Muriel, aportando frescura y conflicto médico-romántico. Sin embargo, su historia “llega a un fin natural”, según Smith, quien evitó una desaparición abrupta dándole un cierre en la temporada 6.

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La polémica razón radica en la decisión creativa de cerrar el arco de Cameron tras su romance con Muriel, evitando que su presencia distraiga la trama principal centrada en Mel y Jack.

El showrunner de la serie ‘Un lugar para sopa’, Patrick Sean Smith confirmó que el doctor Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé, no regresará a la nueva temporada. Foto: Courtesy of Netflix

Smith enfatizó que se ejecutó con cuidado para no dejar cabos sueltos, pero fans argumentan que quita profundidad a secundarios valiosos, especialmente en un pueblo donde los médicos son clave. Esta movida coincide con críticas a la temporada 6 por resolver tramas como el juicio de Preacher de forma apresurada, generando acusaciones de “falta de realismo”.

El showrunner de la serie ‘Un lugar para sopa’, Patrick Sean Smith confirmó que el doctor Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé, no regresará a la nueva temporada. Foto: Courtesy of Netflix

Desde su estreno, Un lugar para soñar ha acumulado cientos de millones de horas vistas en Netflix, colándose consistentemente en los top 10 globales.

La temporada 5 superó récords con picos de 60 millones de vistas semanales, impulsada por giros como la búsqueda paterna de Mel.