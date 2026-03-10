El cuento infantil más oscuro de la historia llega a HBO Max de la mano de los genios detrás de ‘Dark’

La actriz alemana Lisa Vicari, estrella de la serie ‘Dark’, se uniría nuevamente al dúo creativo que revolucionó la ciencia ficción en Netflix para un ambicioso proyecto en HBO Max.

En entrevista exclusiva para Variety, el 5 de marzo de 2026, la actriz reveló que los creadores de Dark estarían planteándose la posibilidad de reinterpretar el libro infantil alemán Struwwelpeter en una serie que promete transformar cuentos macabros en un thriller adulto lleno de suspenso y drama familiar.

Creadores de la exitosa serie 'Dark' estarían desarrollando la adaptación del cuento infantil 'Struwwelpeter' para serie en HBO Max. Foto: Netflix

Lisa Vicari saltó a la fama interpretando a Martha Nielsen en Dark, la serie de Netflix que la convirtió en un ícono global a sus 22 años. Su personaje, clave en el laberinto temporal de la familia Kahnwald, evolucionó de adolescente vulnerable a figura central en los viajes espacio-temporales, mostrando su rango dramático en escenas emotivas y complejas.

Vicari, nacida en Múnich en 1997, ha sumado créditos en Isi & Ossi, Hijack de Apple TV+ y la adaptación de Django. Dark marcó su despegue internacional, atrayendo elogios por su intensidad y química con el elenco.

Los creadores de Dark, la pareja germano-turca Jantje Friese, guionista, y Baran bo Odar, director, son los responsables de la exitosa serie estrenada en 2017 y concluida en 2020 tras tres temporadas. La producción fue la primera original alemana de la plataforma, superó los 80 millones de visualizaciones en sus primeras cuatro semanas y se posicionó como el drama en idioma no inglés más visto en varios mercados.

La serie ganó el Grimme-Preis, el Emmy alemán, dos premios Bambi, el Jupiter Award a Mejor Serie Internacional y obtuvo nominaciones al Emmy Internacional.

De acuerdo con lo revelado por la actriz, la serie transformaría las diez historias del libro infantil Struwwelpeter, de Heinrich Hoffmann, publicado en 1845, en una trama de investigación criminal.

Struwwelpeter nació como regalo navideño del médico alemán Heinrich Hoffmann para su hijo. El libro infantil recopila diez historias macabras con ilustraciones hechas por el mismo autor y es famoso por su humor negro y su crudeza pedagógica. Cada historia castiga vicios infantiles con finales trágicos.