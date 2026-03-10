‘La Reina del Flow’: ¿a qué hora se estrena la parte 3 de la temporada 3 de la serie?

La tercera temporada de La Reina del Flow irrumpió con fuerza en las pantallas colombianas el martes 13 de enero de 2026, justo después del reality Desafío Siglo XXI, en el horario estelar de las 9:30 p.m. por Caracol Televisión.

Este estreno marcó el regreso ansiado de Yeimy Montoya y Charly Flow, ahora casados, padres de la pequeña Alma y al frente de la exitosa productora Soul&Bass, amenazados por la venganza de Mike Rivera desde la cárcel.

Los protagonistas de la tercera temporada. Foto: Caracol Televisión

La Reina del Flow ha cosechado un palmarés impresionante desde su debut. La serie original ganó dos India Catalina en 2018 como Mejor Producción Dramática y Mejor Guion, además de un Emmy Internacional en 2022 por su impacto global.

La temporada 2 sumó más India Catalina, incluyendo Mejor Protagonista para Carolina Ramírez, y nominaciones a los TVyNovelas. En total, acumula más de 20 galardones en Colombia y Latinoamérica, consolidándola como referente del género urbano-musical. Estos premios validan su fórmula de ritmos pegajosos, giros emocionales y temas como la redención y la familia.​

Carolina Ramírez alcanzó fama mundial por su papel en La reina del flow. Foto: Caracol Televisión

Carolina Ramírez repite como Yeimy, la reina del flow, ahora en plenitud como compositora, madre y filántropa con fundaciones en Guainía y Amazonas. Carlos Torres da vida a Charly, el rey transformado en padre devoto y empresario, cerrando su gira mundial con Erik. El núcleo incluye a Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Adriana Arango y Marcelo Dos Santos.​

Estreno en Netflix

Paralelo al estreno en Caracol Televisión, Netflix asumió la distribución internacional de la temporada 3, lanzándola en tres tandas para mantener el suspenso.

La primera tanda, con 19 episodios, llegó el miércoles 14 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. en España y en horarios locales adaptados, como las 2:00 a.m. en México, permitiendo maratones desde el amanecer.

¿Cuántos episodios tiene la tercera temporada de ‘La reina del Flow’?

La segunda tanda, de 21 capítulos, se estrenó recientemente el 8 de febrero, sumando más drama, traiciones y música urbana que ha enganchado a fans globales. Esta estrategia de tandas refleja el éxito masivo de la serie, que pasó de telenovela colombiana a fenómeno en streaming.

La tercera y última tanda de episodios de la temporada 3 de La Reina del Flow se estrenó en Netflix este martes 10 de marzo de 2026, a las 9:00 a.m., hora de España, con los 24 capítulos restantes que resolverán el trono en juego.