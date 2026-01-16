¿Cuántos episodios tiene la tercera temporada de ‘La reina del Flow’?

Luego de cuatro años fuera de la pantalla, La reina del Flow alista su esperado regreso a la televisión colombiana con el estreno de su tercera temporada, que ya tiene fecha confirmada. Caracol Televisión anunció oficialmente que la producción volverá en enero de 2026, retomando la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, protagonistas que han marcado el desarrollo de la serie desde su lanzamiento en 2018.

El anuncio reavivó el entusiasmo de los seguidores, quienes desde el cierre de la segunda temporada, emitida en 2022, han mantenido vivas las expectativas frente a los nuevos rumbos que tomarán los personajes y los conflictos que quedaron abiertos.

De manera definitiva, el canal informó que La reina del Flow 3 se estrenaría el martes 13 de enero. Esta nueva entrega promete intensificar el drama, sumar nuevas tensiones, reforzar el componente musical y presentar personajes que llegarán a refrescar la trama y darle un nuevo aire a la historia.

Novela colombiana. Foto: Instagram: @caracoltv

¿Cuántos capítulos tiene ‘La reina del Flow 3′?

De acuerdo con lo que se conoció, esta entrega de la famosa producción colombiana contará con 64 capítulos, es decir, un poco menos que las anteriores temporadas, las cuales se basaron en 82 y 89 episodios, respectivamente.

Los episodios del 1 al 19 se estrenaron el 14 de enero de 2026, mientras que los episodios del 20 al 40 llegarán el 9 de febrero de 2026. Por último, la serie concluye con episodios del 41 al 64 en marzo de 2026.

¿Quiénes no regresarían en la tercera temporada?

Los personajes que no retornarían a la historia, basándose en las temporadas pasadas, son Juancho, Vanessa Cruz, Gemma, Manín, Zulma, Catalina Bedoya y Zafiro.

La reina del flow es una de las producciones más exitosas del Canal Caracol, pues tras el estreno de su primer episodio en 2018 logró alcanzar altas cifras de rating y, posteriormente, fue presentada en varios países de América Latina y en Estados Unidos.