“La reina del flow 3″: fecha oficial del estreno en la televisión, tráiler y todo lo que se sabe

Después de cuatro años sin nuevos capítulos, La reina del Flow vuelve a la televisión colombiana con una tercera temporada, que ya tiene fecha confirmada. Caracol Televisión anunció que la producción regresará en enero de 2026, retomando la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, dos de los personajes centrales de la serie desde su estreno en 2018.

La expectativa entre los seguidores de la producción se mantiene desde el cierre de la segunda temporada, emitida en 2022.

El canal confirmó que La reina del flow 3 se estrenará el martes 13 de enero de este nuevo año, con nuevos conflictos en la historia, la continuidad del componente musical y la incorporación de nuevos personajes.

Según informó el medio, el primer capítulo se emitirá a las 9:30 de la noche, hora Colombia, inmediatamente después del programa La danza de los millones.

El estreno inicial será por la señal del canal. El tráiler ofrece un primer vistazo a la nueva etapa de los protagonistas. En las imágenes se observa a Yeimy Montoya en una etapa de aparente estabilidad personal y profesional.

El adelanto confirma que Yeimy está esperando un hijo y muestra un accidente del que no se entregan mayores detalles. Además, se presenta a Sky, una joven cantante que se integra a la discográfica Soul & Bass, sin que hasta ahora se haya revelado el alcance de su papel en la historia.

Además de los personajes centrales, Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya, y Carlos Torres, en el papel de Charly Flow, la nueva temporada contará con nuevas incorporaciones al elenco. Sin embargo, el canal no ha revelado todos los nombres ni los detalles de los personajes que se sumarán a la historia.

La música urbana seguirá teniendo un papel central en La reina del flow 3. De acuerdo con la información disponible, la nueva temporada contará con canciones inéditas creadas especialmente para esta etapa de la serie. Sin embargo, no se han revelado títulos de las canciones ni se ha confirmado la participación de artistas invitados.

El final de la segunda temporada, emitida en 2022, dejó a los protagonistas en un punto abierto de la historia. Tras años de enfrentamiento personales y profesionales, los últimos capítulos mostraron a Yeimy Montoya y Charly Flow en una etapa distinta a la de las primeras, luego de que los conflictos marcaron su relación.

Hasta el momento, Caracol Televisión no ha confirmado oficialmente si la tercera temporada de La reina del flow estará disponible en Netflix u otras plataformas internacionales.