Cultura

“La reina del flow 3″: fecha oficial del estreno en la televisión, tráiler y todo lo que se sabe

El primer capítulo se emitirá a las 9:30 de la noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de enero de 2026, 10:10 p. m.
El estreno será en enero y se transmitirá por Caracol TV.
El estreno será en enero y se transmitirá por Caracol TV. Foto: Redes sociales: la reina del flow

Después de cuatro años sin nuevos capítulos, La reina del Flow vuelve a la televisión colombiana con una tercera temporada, que ya tiene fecha confirmada. Caracol Televisión anunció que la producción regresará en enero de 2026, retomando la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, dos de los personajes centrales de la serie desde su estreno en 2018.

La expectativa entre los seguidores de la producción se mantiene desde el cierre de la segunda temporada, emitida en 2022.

El canal confirmó que La reina del flow 3 se estrenará el martes 13 de enero de este nuevo año, con nuevos conflictos en la historia, la continuidad del componente musical y la incorporación de nuevos personajes.

‘La reina del flow’ y ‘Pedro, el escamoso’ estrenarán su tercera temporada en 2026, pero no serán las únicas producciones que llegarán

Según informó el medio, el primer capítulo se emitirá a las 9:30 de la noche, hora Colombia, inmediatamente después del programa La danza de los millones.

Televisión

Estrenos que aterrizan en Netflix la primera semana de enero de 2026; la plataforma inicia con una gran variedad

Televisión

¿Qué ver si ya terminó ‘Stranger Things’? Estas son las cinco series y películas que puede ver tras el final de la quinta temporada

Televisión

Las redes estallan tras el capítulo final de ‘Stranger Things’: así reaccionaron los fanáticos

Televisión

¿Goodbye June está basada en una historia real? Los datos que debe conocer del drama protagonizado por Kate Winslet

Arcadia

Antes del estreno de su gran final, cinco cosas que hay que saber sobre la serie ‘Stranger Things’

Arcadia

Amazon Prime Video en enero de 2026: estos son los estrenos imperdibles del primer mes del año

Televisión

MTV cierra una era musical: se confirma apagón de su señal este 31 de diciembre, tras 44 años de historia

Arcadia

“Stranger Things” se acerca al final: cinco cosas que debe saber sobre la serie que rompe récords en Colombia

Gente

El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

Cine

Las primeras reacciones sobre la película coreana ‘El gran diluvio, de Netflix: ¿qué dice la crítica?

El estreno inicial será por la señal del canal. El tráiler ofrece un primer vistazo a la nueva etapa de los protagonistas. En las imágenes se observa a Yeimy Montoya en una etapa de aparente estabilidad personal y profesional.

El adelanto confirma que Yeimy está esperando un hijo y muestra un accidente del que no se entregan mayores detalles. Además, se presenta a Sky, una joven cantante que se integra a la discográfica Soul & Bass, sin que hasta ahora se haya revelado el alcance de su papel en la historia.

Además de los personajes centrales, Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya, y Carlos Torres, en el papel de Charly Flow, la nueva temporada contará con nuevas incorporaciones al elenco. Sin embargo, el canal no ha revelado todos los nombres ni los detalles de los personajes que se sumarán a la historia.

Antes del estreno de su gran final, cinco cosas que hay que saber sobre la serie ‘Stranger Things’

La música urbana seguirá teniendo un papel central en La reina del flow 3. De acuerdo con la información disponible, la nueva temporada contará con canciones inéditas creadas especialmente para esta etapa de la serie. Sin embargo, no se han revelado títulos de las canciones ni se ha confirmado la participación de artistas invitados.

El final de la segunda temporada, emitida en 2022, dejó a los protagonistas en un punto abierto de la historia. Tras años de enfrentamiento personales y profesionales, los últimos capítulos mostraron a Yeimy Montoya y Charly Flow en una etapa distinta a la de las primeras, luego de que los conflictos marcaron su relación.

‘Dune: La profecía’ Temporada 2; este es el reparto, historia y todo lo que debe saber sobre la serie

Hasta el momento, Caracol Televisión no ha confirmado oficialmente si la tercera temporada de La reina del flow estará disponible en Netflix u otras plataformas internacionales.

Más de Televisión

El estreno será en enero y se transmitirá por Caracol TV.

“La reina del flow 3″: fecha oficial del estreno en la televisión, tráiler y todo lo que se sabe

Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de enero de 2026.

Estrenos que aterrizan en Netflix la primera semana de enero de 2026; la plataforma inicia con una gran variedad

¿Qué se puede ver en Netflix luego de terminar Stranger Things?

¿Qué ver si ya terminó ‘Stranger Things’? Estas son las cinco series y películas que puede ver tras el final de la quinta temporada

Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda”

Las redes estallan tras el capítulo final de ‘Stranger Things’: así reaccionaron los fanáticos

Kate Winslet (directora de 'Goodbye June') y su hijo, Joe Anders.

¿Goodbye June está basada en una historia real? Los datos que debe conocer del drama protagonizado por Kate Winslet

Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda”

Antes del estreno de su gran final, cinco cosas que hay que saber sobre la serie ‘Stranger Things’

Kung Fu Panda 4, de Mike Mitchell y Dreamworks Animations, ya se exhibe en el país, con una historia entretenida y con cuadros preciosos.

Amazon Prime Video en enero de 2026: estos son los estrenos imperdibles del primer mes del año

MTV

MTV cierra una era musical: se confirma apagón de su señal este 31 de diciembre, tras 44 años de historia

Sala de estar acogedora con sofá, manta y televisión encendida mostrando una plataforma de streaming.

Estrenos de Apple TV+ en enero de 2026: listado completo por fecha

Las ofertas de películas y series es amplia.

¿Qué se podrá ver en HBO Max? Este es el catálogo de películas que llegan en enero de 2026

Noticias Destacadas