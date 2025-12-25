Cultura

‘Dune: La profecía’ Temporada 2; este es el reparto, historia y todo lo que debe saber sobre la serie

La mayor parte del equipo que se vio en la primera parte repetirá sus papeles en la segunda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

25 de diciembre de 2025, 1:26 p. m.
Estos son los detalles de la temporada 2.
Estos son los detalles de la temporada 2. Foto: Redes sociales: Pablo Planovsky/Montaje:Semana

La precuela de Dune, creada por Alison Schapker, volverá con una segunda temporada cuyos nuevos episodios ya están en producción.

HBO confirmó el inicio del rodaje de la parte 2, que se filmará en varios países y mantendrá a buena parte del elenco principal, al tiempo que incorporará fichajes destacados.

La serie está ambientada miles de años antes de los acontecimientos narrados en las películas dirigidas por Denis Villeneuve y se enfoca en los orígenes de la Hermandad, una organización clave dentro del universo creado por Frank Herbert. La primera temporada presentó los conflictos iniciales y las dinámicas de poder que anteceden a la saga cinematográfica.

Las primeras reacciones sobre la película coreana ‘El gran diluvio, de Netflix: ¿qué dice la crítica?

Alison Schapker, responsable creativa de la serie, ha dado algunas pistas sobre la dirección de la historia. Arrakis será uno de los escenarios principales y Valya (Emily Watson) regresará allí junto a Ynez y Keiran Atreides en busca de respuestas sobre una fuerza oculta que puso en riesgo un plan establecido por la Hermandad.

Cine

Las razones por las que ‘Minecraft’ fue una de las películas más taquilleras de 2025 pese a las críticas divididas que recibió

Cine

Solo hay dos con una valoración más alta; el público ya dictó sentencia sobre ‘Avatar 3’ de James Cameron

Cine

Las primeras reacciones sobre la película coreana ‘El gran diluvio, de Netflix: ¿qué dice la crítica?

Cultura

“Espero que la película genere un diálogo entre culturas”: Joachim Trier, sobre la brillante ‘Sentimental Value’

Cine

¿Fracaso a la vista? La inesperada cifra de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ que enciende las alarmas en Hollywood

Cultura

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Cine

Avatar, fuego y cenizas: ¿Cuánto dura la tercera película de James Cameron?

Gente

“Rompí a llorar”: una de las estrellas originales de ‘Regreso al Futuro’ recuerda cómo la sustituyeron por ser más alta que Michael J. Fox

Gente

El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

Gente

Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

También se ha indicado que Desmond Hart (Travis Fimmel) seguirá teniendo un papel relevante tras los acontecimientos con los que cerró la primera temporada.

Los acontecimientos del final de la primera temporada dejaron abiertos varios frentes dentro de la Hermandad y en las relaciones entre algunos de sus personajes principales.

Hasta el momento, no se ha divulgado una sinopsis oficial detallada de esta nueva temporada, más allá de lo general compartido por el equipo de la serie.

Actores de ‘Mi pobre angelito’ se hicieron virales y generaron polémica en el aniversario de la película

Un dato de interés para los amantes de este título es que la mayor parte del equipo principal que se vio en la primera parte repetirá sus papeles en la segunda entrega. Entre los nombres confirmados están: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Jessica Barden, Emma Canning, entre otros.

Al mismo tiempo, la temporada 2 suma actores nuevos de relieve: Indira Varma, Ashley Walters y Tom Hollander fueron anunciados como incorporaciones recientes, aunque no se ha mencionado cuáles son sus papeles. También se han señalado ausencias sobre las que ya se informó en su momento, como la salida de Mark Strong y Tabu de ciertos papeles.

“Espero que la película genere un diálogo entre culturas”: Joachim Trier, sobre la brillante ‘Sentimental Value’

HBO difundió que esta nueva entrega—con ocho episodios— comenzó su producción formal y que el rodaje tendrá lugares específicos; los que se conocen son: Hungría, Jordania y España. Alison Schapker continúa con la dirección creativa y entre los productores ejecutivos se mantienen nombres vinculados al patrimonio de Frank Herbert.

Mas de Cine

'Una película de Minecraft' es protagonizada por Jack Black, Danielle Brooks, Jason Momoa y Emma Myers.

Las razones por las que ‘Minecraft’ fue una de las películas más taquilleras de 2025 pese a las críticas divididas que recibió

Estos son los detalles de la temporada 2.

‘Dune: La profecía’ Temporada 2; este es el reparto, historia y todo lo que debe saber sobre la serie

Solo hay dos con una valoración más alta; el público ya dictó sentencia sobre ‘Avatar 3’ de James Cameron

la actuación de Kim Da-mi recibe atención positiva.

Las primeras reacciones sobre la película coreana ‘El gran diluvio, de Netflix: ¿qué dice la crítica?

Joachim Trier escribió la película para Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, y congregó un reparto soñado que incluye a Elle Fanning.

“Espero que la película genere un diálogo entre culturas”: Joachim Trier, sobre la brillante ‘Sentimental Value’

Premier Avatar; Rueda de prensa James Cameron

¿Fracaso a la vista? La inesperada cifra de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ que enciende las alarmas en Hollywood

Un absoluto ícono.

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial

Avatar, fuego y cenizas: ¿Cuánto dura la tercera película de James Cameron?

'Belén’ y ‘O Agente Secreto’, en la lista corta del premio Óscar.

‘O Agente Secreto’ de Brasil y ‘Belén’ de Argentina en la lista corta del Óscar; ‘Un Poeta’, por fuera

El director sirio Mohamad Abdul Aziz posa para una fotografía en su oficina de Damasco el 24 de noviembre de 2025. FOTO: AFP.

Eran crueles centros de tortura, ahora son sets de rodaje: en Siria, así impacta la resignificación

Noticias Destacadas