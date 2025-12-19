Gente

Actores de ‘Mi pobre angelito’ se hicieron virales y generaron polémica en el aniversario de la película

Imágenes de los actores principales de la cinta navideña causaron fuerte debate en internet.

Laura Camila Másmela Bernal

20 de diciembre de 2025, 1:32 a. m.
'Mi Pobre Angelito', famosa película de Navidad
'Mi Pobre Angelito', famosa película de Navidad Foto: Mi Pobre Angelito - Disney Plus

En los últimos días, una imagen que mostraba a los actores de Mi pobre angelito reunidos volvió a poner en evidencia el poder y la atención que merece la inteligencia artificial en la actualidad. La supuesta fotografía, en la que aparecían Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern compartiendo una mesa en lo que parecía un restaurante, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una oleada de nostalgia entre los fanáticos de la icónica película navideña.

El motivo de la reunión habría sido el aniversario número 35 de las grabaciones de la película, que marcó a toda una generación. La imagen despertó miles de reacciones en cuestión de horas y, aunque muchos se emocionaron al verla, otros comenzaron a dudar de su veracidad.

Actores de 'Mi pobre angelito'.
Actores de 'Mi pobre angelito'. Foto: A.P.I.

Algunos usuarios notaron detalles extraños en la fotografía, ya que algunas facciones de los actores se veían “extrañas” y, además, resaltaban sombras inconsistentes y elementos con errores. Esto encendió las alarmas y motivó que expertos en fotografía y edición la analizaran a profundidad.

Asimismo, medios internacionales como MM Radio concluyeron que las imágenes eran falsas, pues no existía evidencia de que los tres actores se hubieran reunido recientemente para celebrar el aniversario de Mi pobre angelito.

Noticias Destacadas