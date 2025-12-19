Actores de ‘Mi pobre angelito’ se hicieron virales y generaron polémica en el aniversario de la película

En los últimos días, una imagen que mostraba a los actores de Mi pobre angelito reunidos volvió a poner en evidencia el poder y la atención que merece la inteligencia artificial en la actualidad. La supuesta fotografía, en la que aparecían Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern compartiendo una mesa en lo que parecía un restaurante, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una oleada de nostalgia entre los fanáticos de la icónica película navideña.

El motivo de la reunión habría sido el aniversario número 35 de las grabaciones de la película, que marcó a toda una generación. La imagen despertó miles de reacciones en cuestión de horas y, aunque muchos se emocionaron al verla, otros comenzaron a dudar de su veracidad.

Actores de 'Mi pobre angelito'. Foto: A.P.I.

Algunos usuarios notaron detalles extraños en la fotografía, ya que algunas facciones de los actores se veían “extrañas” y, además, resaltaban sombras inconsistentes y elementos con errores. Esto encendió las alarmas y motivó que expertos en fotografía y edición la analizaran a profundidad.

Asimismo, medios internacionales como MM Radio concluyeron que las imágenes eran falsas, pues no existía evidencia de que los tres actores se hubieran reunido recientemente para celebrar el aniversario de Mi pobre angelito.

Casa de ‘Mi pobre angelito’ fue puesta en venta por una millonada: esto cuesta

“No existe registro de un evento donde Culkin, Pesci y Stern hayan estado juntos para celebrar el aniversario”, señalaron, confirmando que la imagen habría sido generada mediante tecnología.

El caso no tardó en generar polémica, pues aunque para miles de personas el uso de estas herramientas puede llegar a ser inofensivo y puede facilitar la manera de rendir homenaje a una película y sus personajes, muchos otros consideran en manos de personas equivocadas, pueden generar confusión en la comunidad digital y alimentar la desinformación, especialmente cuando no se aclara que el contenido es falso.

Actores de 'Mi pobre angelito'. Foto: A.P.I.

La conmovedora historia detrás de Brenda Fricker, la actriz que interpretó a la señora de las palomas en ‘Mi pobre angelito’

El caso vuelve a abrir el debate sobre los límites éticos del uso de inteligencia artificial en el entretenimiento, pues cada día es más difícil diferenciar las creaciones de la IA del material auténtico, siendo este un desafío para los usuarios de las redes sociales.

A 35 años de las grabaciones de Mi pobre angelito, la película continúa siendo un referente de la cultura popular navideña, es por esto que, aunque el esperado reencuentro de sus protagonistas no ocurrió en la vida real, muchos de los amantes de la producción continúan visualizándola a través de las plataformas de streaming.