“Creen que tienen derecho sobre uno”: El duro desahogo de María Cecilia Botero sobre el precio de la fama en Colombia

La reconocida actriz y presentadora colombiana, María Cecilia Botero, compartió recientemente sus perspectivas sobre lo que significa ser una figura pública tras más de 50 años de trayectoria. En una entrevista concedida al programa Bravísimo de Citytv, la artista abordó temas sensibles como la pérdida de la privacidad, el trato con los seguidores y la forma en que enfrenta las críticas en la era digital ahora que ha alcanzado la década de los 70 años.

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Durante su intervención, Botero planteó una interesante diferenciación conceptual sobre el reconocimiento público. Según sus palabras, el término “fama” podría ser excesivo para el contexto local. “Yo creo que uno no alcanza a ser famoso de verdad en estos países tan chiquitos”, afirmó la actriz, comparando la estatura de figuras universales como Fernando Botero o Salvador Dalí con la de los artistas locales, a quienes calificó preferiblemente como “populares”.

Sin embargo, esta popularidad conlleva un costo inevitable: la erosión de la vida privada. Para la actriz, existe una línea delgada pero vital que divide lo público de lo íntimo. “Por más reconocido que uno sea, lo que no se puede perder es la intimidad. De puertas para adentro hay que protegerla a toda costa”, enfatizó.

Con más de medio siglo de presencia constante en los hogares colombianos a través de telenovelas, musicales y programas de variedades, Botero reconoce que el público suele desarrollar un sentido de familiaridad que, en ocasiones, sobrepasa los límites del respeto. “Creen que tienen derecho sobre uno porque llevo 50 años entrando a sus casas”, explicó la actriz, argumentando que, al ser sentida como “parte de la familia”, las personas en la calle suelen abordarla sin considerar si se encuentra en un momento de enfermedad, cansancio o falta de tiempo.

Para mostrar estas tensiones, María Cecilia compartió una historia de sus comienzos. Contó que en un banco, una mujer se le acercó de forma amable para saludarla, pero luego le hizo un comentario sobre su aspecto físico:

“Me dijo: ‘Ay, pero cómo es de fea’… en ese momento solo pude sonreír. Cuando subí al carro, reaccioné: ‘¿Cómo que muchas gracias? ¡Vieja descarada!’”

“Cosas como esas te lo dicen por hacerte daño”, reflexionó, señalando que estas situaciones son el precio que se paga por la exposición mediática, aunque no por ello justificables.

El entorno digital ha cambiado la forma en que se interactúa con el público, un área en la que la actriz admite no sentirse completamente a gusto. Aunque usa las redes sociales principalmente para compartir su trabajo, dijo que recibe insultos a menudo por su edad.

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No obstante, su postura actual es de resiliencia y serenidad. Al cumplir 70 años, lo que ella denomina estar en el “séptimo piso”, asegura que su perspectiva ha cambiado radicalmente:

“Desde el séptimo piso el panorama se ve mucho mejor. Hoy sí que me interesa mucho menos lo que digan o cómo lo digan. Ya estoy más allá del bien y del mal”.

La trayectoria de María Cecilia Botero le otorga una autoridad moral para hablar del oficio artístico, no desde el brillo del estrellato, sino desde la madurez de quien ha aprendido a defender su esencia por más de 50 años frente al público.