María Cecilia Botero se convirtió en un ícono de la televisión colombiana gracias a su talento y sólida trayectoria. Además, de su capacidad actoral se ha ganado el corazón de los televidentes por su calidez y carismática personalidad que también le ha permitido ganarse el reconocimiento de sus colegas en la industria.

La actriz oriunda de Medellín, quien fue víctima de brujería en el pasado, hace parte desde principios de este año del nuevo proyecto llamado Mujeres Sin Filtro, un programa en el que junto a Kika Nieto, Claudia Palacios, Natalia Sanint y Flavia Dos Santos abordan diferentes temas.

En su más reciente transmisión, la paisa y la sexóloga brasileña confesaron que fueron víctimas de amenazas y recibieron mensajes intimidantes con los cuales tuvieron que tomar medidas para evitar poner en riesgo su vida.

“Tuve una persona, un loco que apareció de un momento a otro, empezó primero por Facebook, obviamente lo reporté, lo bloqueé y paró un par de años. Después volvió aparecer y durante varios años tuve que llamar a la Policía, Fiscalía y de todo porque ya empezó a ser demasiado miedoso, me amenazaba con matarme a mí, matar a mi hijo”, confesó Botero.

María Cecilia Botero confesó haber recibido amenazas de muerte. | Foto: Captura de Instagram @mujeressinfiltrorcn / @mariacebotero

Amenazas a Flavia Dos Santos

Por otro lado, la terapeuta de parejas, que ya lleva más de 10 años en el país suramericano, también compartió una experiencia en la que aseguró haber temido por su vida.

“Cuando nosotros estábamos cubriendo el mundial de fútbol y que Brasil eliminó a Colombia, yo estaba en Brasil y ahí me cayeron amenazas de muerte. Recuerdo que llegué asustarme”, comentó.

Flavia manifestó que frente a mensajes que había recibido anteriormente no sintió miedo porque cree que la gente no hace lo que dice, pero en esa ocasión el medio en el que trabaja hizo investigaciones para conocer la gravedad del asunto.

“Me recomendaron no salir al aire durante las trasmisiones siguientes para evitar”, agregó la también conferencista.

Luego, mencionó que ha recibido en sus mensajes fotos obscenas por parte de hombres y cuando eso sucede usa sus redes sociales para hacer público lo sucedido, pues es una situación que le ha ocurrido en varias ocasiones.