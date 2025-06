María Cecilia Botero expuso cruda experiencia con actriz que le hizo brujería; destapó angustiantes detalles: “Me querían matar”

María Cecilia Botero se convirtió en protagonista de distintas noticias tiempo atrás, debido a unas declaraciones que dio en una entrevista sobre una brujería de la que fue víctima en el pasado.

La celebridad abrió su corazón y contó lo ocurrido, dando detalles de cómo una actriz y colega le jugó en contra, intentando hacerle daño como diera lugar. Aunque ella no lo sospechaba, señales la llevaron a recibir unas palabras sabías, que al final le salvaron la vida.

De acuerdo con lo que contó María Cecilia Botero en Historias paranormales, con Esteban Cruz, esta etapa de su pasado fue muy compleja y agotadora, pues vivía enferma y experimentando situaciones duras. A pesar de que intentó lidiar con eso, terminó recibiendo ayuda de otro plano.

“No creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Viendo uno que le pasan cosas, uno se resiste a creer que alguien se levante y diga: ‘Cómo hago para dañarle a una persona’, eso implica mucho trabajo, plata... uno no entiende esas las ganas de hacerle daño a otro. Parece que así fue conmigo, me querían matar, me querían fuera del escenario”, dijo al inicio.

Según relató, la actriz fue víctima de brujería y santería cubana, la cual no buscaba hacerla daño o lastimarla, sino matarla. Expertos a los que consultó le revelaron que debía cuidarse, ya que todo lo ocurrido no era buen indicio.

La actriz María Cecilia Botero habló de experiencia que vivió. | Foto: Instagram @mariacebotero

“El tipo de brujería que me hicieron, me dijeron después los que saben de eso, que era para matar. No era una brujería para hacer algún daño, sino era para ‘tirar a matar’, era santería cubana (...) eso parece que es muy fuerte. Me moría cada vez que pisaba un escenario, terminaba en urgencias, hospitalizada, con el intestino completamente obstruido, me hacían cirugías, tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo pensaba: ‘Dios mío, ¿por qué me estoy enfermando?’”, reveló.

“Me pasaron cosas muy raras antes del estreno, una semana antes, se rompió un tubo de agua en el edificio de Colsubsidio. El agua cayó preciso encima de mi escenografía, pero el día del estreno, con todo listo, se cayó una barra de luces del techo con 64 reflectores (...) con niños en el escenario, gracias a Dios no pasó nada (…) A los ocho días yo estaba en urgencia, rarísimo. Ahí empezó esa tragedia”, agregó.

Su contacto con una vidente fue demasiado fuerte, al punto de que logró descubrir la forma con la que le estaban haciendo brujería. Todo arrancó con un accesorio que le robaron del camerino del teatro, pasando luego a uso de objetos con mala intención.

“Cuando la señora salió, me miró y me dijo: ‘Niña, con usted tengo que hablar’. Ella comenzó a decirme una tracalada de cosas impresionantes, ella fue la que me dijo que me habían hecho una brujería. Me dijo que me habían robado del camerino del teatro una pulsera de oro, pero después me acordé de que dejaba las joyas ahí y al otro día vi que faltaba ese accesorio. La utilizaron con la muñequita y armaron la brujería”, comentó.

“Fue cuando le dije: ‘Mire, yo necesito saber quién es, no para vengarme, pero sí necesito saber de quién me cuido’. Ella, no sé cómo, me describió a la persona, que era cercana, del mismo trabajo (...) no voy a revelar nombres porque no tiene sentido, pero supe de quién alejarme y cuidarme. Esa brujería era tan fuerte, que no había forma de quitármela. Viajé a Cuba, me consiguieron lo necesario y me hicieron ese ritual, superlindo, gente vestida de blanco y todo comenzó a pasar”, agregó.