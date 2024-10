María Cecilia Botero dejó en evidencia que actriz le hizo brujería; por poco y acaba con su vida: “Usted está viva de milagro”

María Cecilia Botero, víctima de brujería

“Yo no creía que había gente tan mala, tan dañada, que realmente hiciera cosas horribles para hacerle daño a uno, pero me pasó y tuve que creer”, dijo ante cámaras.

“Me empezaron a pasar cosas raras, se me dañó la escenografía, se cayó una barra de luces en el escenario con 86 reflectores; los mismos arquitectos del teatro, que eran unos suecos, nunca entendieron cómo se cayó y yo con niños en el escenario, eso fue terrible. Después de eso, estreno Peter Pan y me empieza a ir muy bien, pero empiezo a enfermarme, me tocó suspender la temporada”, contó.

“Yo solo iba a acompañar a mi prima, pero cuando la señora me ve, me dice: ‘Necesito hablar con usted. Mire, usted está viva de milagro, a usted la querían matar’. Ese oro lo fundieron e hicieron una figurita de usted, con eso le están haciendo una brujería con santería cubana”, relató.

“‘Es una mujer, amiga suya’. Me la describió y yo inmediatamente supe quién era la persona que me estaba haciendo eso, era una persona que me tenía envidia, me tenía rabia y me quiso hacer daño”, comentó.