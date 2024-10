Katherine Porto destapó por qué la echaron de ‘También caerás’; reveló incómodo detalle: “Me hicieron un favor”

“ Cuando fui a presentar casting en RCN , me pidieron algunas pruebas de mi presentación. Yo estaba presentando También Caerás , pero me echaron por mala presentadora, los libretos no eran buenos ”, dijo al medio.

Aunque no entró en detalles, la famosa puntualizó que la sacaron del proyecto y le expusieron que había sido por su mal desempeño ante cámaras. No obstante, su opinión de los libretos era negativa y sentía que le habían hecho un favor al despedirla.

“Fue lo primero que hice a nivel nacional cuando llegué a Bogotá y me botaron por mala presentadora, eso me dijeron, pero es que los libretos eran pésimos. Fue lo mejor que me pasó, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera presentado La isla de los famosos, de RCN, me hicieron un favor”, aseguró.