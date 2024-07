Katherine Porto abrió su corazón y destapó los secretos para lucir radiante de forma natural; dio la clave para lograrlo

Katherine Porto, con el pasar del tiempo, se robó el corazón de millones de personas con su talento y belleza, cautivando con el trabajo que realizaba en distintas producciones de la televisión colombiana. Su paso por diferentes títulos la catapultó al reconocimiento nacional en los medios y las plataformas digitales.

La artista, lejos de los sets de grabación, reunió una sólida comunidad en redes sociales, la cual la apoyó en cada proyecto y estuvo al pendiente de sus planes a futuro en diversos aspectos de su vida personal.

En la actualidad, Katherine Porto demostró su potencia actoral y se lanzó como emprendedora, buscando alcanzar diferentes públicos que reconocieran todo su trabajo. La celebridad se enfocó en ideas relacionadas con su estilo de vida, regalando un poco de las energías que rodeaban su día a día.

Katherine Porto, actriz colombiana. | Foto: Archivo personal

En entrevista con SEMANA, Katherine Porto dialogó sobre cómo es emprender y navegar en temas de bienestar y salud, los cuales despiertan bastante interés en la gente hoy en día. La actriz fue clara en que todo arrancó por lo mucho que disfrutaba consumir té y las sensaciones que esto le generaba.

“Mi faceta de emprendedora arrancó primero con una idea de la pasión que siempre he tenido por el té. Yo soy cartagenera, entonces como súper raro una cartagenera tomándo té, pero la verdad nunca ha sido de café porque me altera todo me da mucha ansiedad. Entonces mi opción siempre era, para estar más pausada y más calmada, sin estrés, tomar té. Hice un viaje, me fui del país, estaba viviendo en Los Ángeles... allá conocí el té matcha, que es el té líder en mi empresa, Matchamor, y ahí me di cuenta de todos los beneficios que recibía tomando este té.

“Se volvió mi ritual favorito y allá aprendí muchísimo, pero luego hice un viaje a China y a Japón, donde definitivamente entendí que ese era mi llamado, que eso era lo que quería hacer como negocio, que eso era siempre lo que quería”, afirmó.

La actriz puntualizó que consume mucha “espinaca, arándanos, todo lo que llene de antioxidantes”. | Foto: Foto: Instagram @katherineporto_

La celebridad mencionó que se preparó y se formó en torno al tema, buscando conocer plenamente los productos y entender cómo era hacer negocio en el país. Aunque le costó, su rumbo fue apareciendo y forjándose hasta alcanzar lo que tanto deseaba.

“En Colombia fue un camino muy difícil, me tocó desde cero aprender, después de enseñar, prueba y error...la primera vez mi negocio se llamaba diferente luego entender todo lo que era números, contabilidad, o sea, he tenido que aprender una cantidad de cosas, las reglas, los registros, que cuando una vez te metes en esto es como bueno, ya no hay reversa”, indicó.

Con una idea sólida, Katherine intentó llegar a más personas, presentando 10 tipos de productos y alternativas para que la gente se cuidara. Su transformación, tras ser periodista y actriz, le permitió tomar caminos nuevos y así aplicar sus opciones a un “bebé” que creó.

En cuando a su físico y sus secretos para estar activa día a día, Katherine Porto fue contundente al mencionar que “era adicta a los hábitos” y se concentraba mucho en actividades que le contribuyeran en términos personales y saludables.

“Amo tener buenos hábitos, el ejercicio creo que es algo que me ha acompañado. Cuando empecé a hacer ejercicio entendí que me daba vida, me elevaba la hormona de la serotonina, que es la que te conecta con la felicidad, y desde ahí dije: ‘Tengo que hacer ejercicio’, entonces todos los días hace parte de mi día a día, además de tomar súper alimentos, desde mi té matcha diario hasta mi colágeno”, afirmó.

La actriz puntualizó que también consume mucha “espinaca, arándanos, todo lo que llene de antioxidantes”. En este momento lleva una alimentación a base de plantas que aprendió a balancear para poder tener todos los nutrientes que necesita y así estar saludable.

De igual manera, medita, actividad que realiza desde 2014, y ama caminar, ya que es un hábito que no cuesta y es sencilla de hacer. Adicional, el sueño es muy importante y a veces le cuesta, pero tener horarios claves restaura y repara.

Katherine Porto. | Foto: Katherine Porto Instagram

La cartagenera contó a SEMANA sobre algunos de los sucesos que marcaron su vida, dándole un giro inesperado que le beneficio su actualidad.

“Todos en la vida tenemos momentos donde nos vamos al hoyo, hay momentos donde renacemos, hay momentos donde entendemos que hay que hacer cambios en nuestra vida. Yo entendí en un momento de mi vida que tenía que hacer cambios y esos cambios son a nivel global, tenía que hacer cambio de mis hábitos, cambio de mi forma de pensar...entendí que conectándome con el bienestar, cuidando de mí, amándome un poco más entendiendo que en la vida se te presentan cosas difíciles cuando empecé a trabajar en conocerme en el autoconocimiento hacer terapia, creo que es una de las cosas que más nos puede funcionar en la vida”, señaló.