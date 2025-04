Robinson Díaz recordó con cariño a Sandra Reyes. También habló de Enrique Carriazo y la ‘La pena máxima’

“Enrique Carriazo es un tipo que tiene la esencia de un actor, tiene rollo, es de esa gente que tiene fragancia, él tiene tumbao y me la pasaba con él. Un sentido del humor increíble, un gran actor”, dijo.

“Julián Arango también es un gran actor y muy inteligente, yo he tenido la suerte de tener grandes compañeros y con una capacidad humorística increíble”.

Agregó: “Ella lloraba y te hacía llorar cuando actuaba. En el set me hizo llorar en varias ocasiones porque realmente se metía en los personajes”.

Durante los 30 años en el mundo artístico, Díaz dice que ha tenido grandes compañeros. “He tenido la fortuna de trabajar con los mejores actores del país: Vicky Hernández, Pacheco, Teresa Gutiérrez, Frank Ramírez, Julio Medina, entre otros. Me hubiera gustado trabajar con Carlos Benjumea y Hernando Casanova, pero no me tocó. Los admiraba muchísimo”.