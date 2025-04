Robinson Díaz y su opinión más honesta sobre los influenciadores en redes sociales

El cine, el teatro y la televisión ha visto una transformación que ha llegado con el paso del tiempo y por las realidades que ha llevado a surgir a personas que no son actores, pero sí generadores de contenido y por esa razón han logrado llegar al mundo artístico.

“En el caso mío, creo que siempre se van a necesitar buenos artistas y formados. Gente con sensibilidad que cuente cosas y que proyecte. Eso no se consigue muy fácil”.

Agregó: “Lo he visto, yo analizo mucho ese tema y para eso veo muchas cosas. Hay gente muy simpática, pero no alcanza a transmitir o a llevar el alma a una obra o un personaje y eso se logra con el tiempo y el talento”.

Aclara que no tiene problema alguno con los influenciadores, pero que sencillamente su formación artística le permite opinar sobre el tema y sentir que se necesitan actores y actrices con formación para darle vida a diferentes historias. “El talento no se consigue tuiteando, no es un tema de seguidores. Eso viene de fábrica, de factura de la vida”.