Una leyenda del Liverpool se pronunció sobre el gol polémico de Daniel Muñoz y afirmó que no lo responsabiliza por lo ocurrido

Durante este sábado se vivió una nueva jornada de la Premier League, donde el conjunto del Liverpool se impuso en el estadio Anfield 3 por 1 ante el Crystal Palace de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

Daniel Muñoz mete presión: lanzó veredicto sobre lo que tiene que hacer Colombia en el Mundial 2026

Aunque el resultado favoreció las posibilidades del conjunto de Merseyside dirigido por el técnico neerlandés Arne Slot para mantenerse en la tabla de clasificación de la competición de la Uefa Champions League para la próxima temporada, el encuentro quedó recordado por el polémico gol que hizo el lateral Daniel Muñoz para descontar a ‘Las Águilas’.

Reacciones de leyenda de Liverpool ante el gol de Daniel Muñoz

Luego de que el encuentro llegara a su fin, el lateral izquierdo del Liverpool, Andrew Robertson, expresó su punto de vista en zona mixta ante el gol que fue anotado por Daniel Muñoz.

La leyenda del Liverpool, Andrew Robertson, defendió las acciones de Daniel Muñoz Foto: Getty Images

De acuerdo con el escocés, él mostró favor a la acción que cometió el colombiano, dándole mayor responsabilidad al juez central del compromiso, quien no paró el encuentro mientras el arquero Woodman se encontraba en el piso por su lesión.

“No creo que él haya mirado hacia el arquero. Woodman se cayó, intentó levantarse y al final se lanzó de vuelta. Muñoz estaba concentrado, con la vista en la pelota y enfocado en patear. Opino que el juez tendría que haber detenido el juego, pero sí es cierto que los arqueros son muy protegidos por los árbitros hoy en día. Por suerte, nosotros fuimos los que convertimos después de esa jugada y no ellos”, agregó el lateral Andrew Robertson.

Asimismo, el jugador comentó que la jugada ocurrida en el segundo tiempo fue un “50-50” entre la acción que cometió Muñoz y la que realizó el árbitro del encuentro.

“Algunos jugadores no hubiesen rematado, otros capaz se detenían y otros remataban. No lo culpo tanto como al juez", concluyó.”

El gol polémico de Daniel Muñoz que provocó la molestia de Anfield

Durante el tramo del minuto 70, Liverpool ya se encontraba ganando por un marcador de 2-0. En el desarrollo del juego, el equipo de Oliver Glasner buscó por varios métodos encontrar la manera de recortar la distancia; fue ahí que, tras un mano a mano entre el senegalés Ismaila Sarr y el guardameta inglés de ‘Los Reds’, Freddie Woodman, este último estuvo tendido tras atajar al delantero del Crystal Palace. No obstante, el encuentro siguió y el balón llegó a los pies de Daniel Muñoz, quien pateó y anotó el gol sin importar que el arquero del Liverpool estuviera tendido en el suelo.

A partir de allí, la fanaticada del actual campeón de la Premier League mostró su malestar por la validación de este gol, difundiendo su absoluto rechazo abucheando al jugador colombiano, quien, al minuto 75, al momento de realizar un saque lateral, recibió un balonazo en la parte trasera de su cabeza, el cual fue lanzado por un fanático del Liverpool, provocando los aplausos en el estadio de Anfield.

Ante lo ocurrido, el árbitro se acercó al colombiano para calmar la situación. Muñoz, por su parte, no mostró alguna alteración sobre los hechos y se mantuvo calmado tras lo sucedido. El compromiso siguió con normalidad hasta finalizar con un resultado de 3-1 a favor del Liverpool.