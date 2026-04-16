Equipos clasificados a las semifinales de la Conference League: sorpresa con Daniel Muñoz y Lerma

El tercer torneo de la UEFA ya tiene a los cuatro equipo clasificados a las semifinales de la Conference League. Había expectativa por los únicos colombianos en competencia con el Crystal Palace, que enfrentaron a la Fiorentina de Italia en los cuartos de final.
El club italiano se quedó con el pase a las semifinales y el Crystal Palace de los colombianos se quedó por fuera de la competencia. Daniel Muñoz fue titular en el estadio Artemio Franchi y Jefferson Lerma ingresó para el segundo tiempo.
Equipos clasificados a las semifinales de la Conference League
- Shakhtar Donetsk (Ucrania)
- Fiorentina (Italia)
- Racing de Estrasburgo (Francia)
- Rayo Vallecano (España)
Cruces en las semifinales de la Conference League
- Racing Estrasburgo vs. Rayo Vallecano
- Shakhtar Donetsk vs. Fiorentina