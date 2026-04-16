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Equipos clasificados a las semifinales de la Conference League: sorpresa con Daniel Muñoz y Lerma

Se conocieron los cuatro clasificados a las semifinales de la Conference League.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

16 de abril de 2026, 4:33 p. m.
Trofeo Conference League y Daniel Muñoz
Trofeo Conference League y Daniel Muñoz Foto: Getty Images

El tercer torneo de la UEFA ya tiene a los cuatro equipo clasificados a las semifinales de la Conference League. Había expectativa por los únicos colombianos en competencia con el Crystal Palace, que enfrentaron a la Fiorentina de Italia en los cuartos de final.

El club italiano se quedó con el pase a las semifinales y el Crystal Palace de los colombianos se quedó por fuera de la competencia. Daniel Muñoz fue titular en el estadio Artemio Franchi y Jefferson Lerma ingresó para el segundo tiempo.

Equipos clasificados a las semifinales de la Conference League

  • Shakhtar Donetsk (Ucrania)
  • Fiorentina (Italia)
  • Racing de Estrasburgo (Francia)
  • Rayo Vallecano (España)

Cruces en las semifinales de la Conference League

  • Racing Estrasburgo vs. Rayo Vallecano
  • Shakhtar Donetsk vs. Fiorentina