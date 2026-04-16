Equipos clasificados y los cruces de las semifinales de la Europa League: Jhon Lucumí y Cucho Hernández, eliminados

Finalizaron los cuartos de final de la Europa League y ya se conocen los cuatro clasificados a las semifinales del segundo torneo más importante de la UEFA. Esta competición era ideal para los futbolistas colombianos: Carlos Bacca, Radamel Falcao García, James Rodríguez, entre otros, lograron hacer historia y levantar este preciado título.

Para esta edición, las cosas son muy diferentes y no habrá colombianos en las semifinales de la Europa League. Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa con el Real Betis se quedaron fuera de la competición tras caer con el Braga de Portugal, mientras que Jhon Lucumí con el Bolonia fue goleado por el Aston Villa de Inglaterra.

El Friburgo de Alemania se clasificó a primera hora tras eliminar al Celta de Vigo con un marcador global de 6-1. Y el Nottingham Forest eliminó al Porto.

Los clasificados a las semifinales de la Europa League

Friburgo (Alemania)

Aston Villa (Inglaterra)

Braga (Portugal)

Nottingham Forest (Inglaterra)

Cruces en las semifinales de la Europa League

Friburgo vs. Braga

Nottingham Forest vs. Aston Villa

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