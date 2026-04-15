Bayern Múnich fulminó las esperanzas del Real Madrid: Luis Díaz, héroe de una histórica llave por Champions

Luis Díaz, el héroe del Bayern Múnich en una histórica llave de Champions League. El guajiro anotó un tanto vital este miércoles, 15 de abril, en un partidazo por la vuelta de los cuartos de final de la competencia europea.

Al minuto 89′, cuando el partido estaba 3-2 a favor de Real Madrid (4-4 parcial en el global) apareció Luis Díaz con un golazo memorable, de media distancia, que le dio el paso a semifinales a los bávaros.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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Instantes después al gol de Luis Díaz, Michael Olise anotó el 4-3 definitivo a favor del Bayern Múnich, 6-4 en el global sobre Real Madrid, y avanza a semifinales.

¡¡A COLOCAAAAAAAAR!! ¡¡GOLAZO DE OLISE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN DE BAYERN MÚNICH A SEMIS ANTE REAL MADRID!!



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¿Contra quién jugará Bayern Múnich en las semifinales de Champions League?

Contra PSG, que el pasado 14 de abril finiquitó al Liverpool en una llave de cuartos de final que estuvo bastante lejos de ser pareja. Asoma un duelo vibrante de cara a la gran final de la competencia.

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Desarrollo del partido

Cabe recordar que en el juego de ida, disputado en el Santiago Bernabéu el pasado 7 de abril, había quedado 2-1 a favor de Bayern Múnich. Fue un golpe de autoridad bávaro en la casa del Real Madrid.

Sin embargo, este miércoles fue a otro precio. Tan solo al primer minuto de partido, Arda Güler colocó el primer tanto a favor del Real Madrid, dando la sorpresa en Múnich y poniendo un 2-2 parcial en el global.

¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



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Rápidamente, a los 6′, Aleksandar Pavlović puso el empate momentáneo para Bayern Múnich, que lo volvía a colocar arriba en el marcador. Estas dos acciones rápidas fueron apenas una pincelada de lo que se vendría.

Otra vez, pero a los 29′, Arda Güler volvió a anotar. Se trató de un golazo de tiro libre, pegado a la escuadra de Manuel Neuer, que desató locura en todo el banquillo técnico del Real Madrid. Las pantallas informaban un 2-1 en el partido, 3-3 parcial en el golbal.

Antes del descanso llegaron dos goles más, uno por cada equipo. A los 38′ se reportó Harry Kane, y a los 42′ apareció Mbappé. Así, con un 3-2 momentáneo en el partido (4-4 parcial en el global) se fueron al descanso.

¡¡¡ES EL PARTIDO DEL AÑO!!! ¡¡ASISTENCIA DE VINI Y GOL DE MBAPPÉ PARA EL 3-2 (4-4 GLOBAL) DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!!



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Ya en el segundo tiempo, las emociones no pararon. Tanto Real Madrid como Bayern Múnich demostraron por qué son considerados el superclásico del fútbol europeo, debido a la gran cantidad de veces que se han enfrentado.

Sin embargo, la paridad la rompió el ya mencionado Luis Díaz, héroe del Bayern Múnich tanto en la ida como en la vuelta, reportándose con gol en ambos compromisos. Luego, Michael Olise colocó la cereza del pastel.

Bayern Múnich acaba de eliminar al equipo más veces campeón de la Champions League, sueña con la gran final y tiene a la vuelta de la esquina una temporada histórica.