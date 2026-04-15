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Pincelada en gol de Arda Güler a Neuer: video del tiro libre preciso en Champions League

Durante el primer tiempo en Múnich el turco fue la gran pesadilla para el portero alemán. Un cobro de lejos sirvió para que los blancos se pusieran arriba en el parcial.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

15 de abril de 2026, 2:41 p. m.
Arda Güler, de Real Madrid, gran figura del primer tiempo ante Bayern Múnich en la vuelta de cuartos de final de Champions League
Arda Güler, de Real Madrid, gran figura del primer tiempo ante Bayern Múnich en la vuelta de cuartos de final de Champions League Foto: Captura a video de ESPN