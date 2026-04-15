NEUER SE METIÓ CON PELOTA Y TODO EN EL TIRO LIBRE DE ARDA GULER.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026
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Pincelada en gol de Arda Güler a Neuer: video del tiro libre preciso en Champions League
Durante el primer tiempo en Múnich el turco fue la gran pesadilla para el portero alemán. Un cobro de lejos sirvió para que los blancos se pusieran arriba en el parcial.
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15 de abril de 2026, 2:41 p. m.
Arda Güler, de Real Madrid, gran figura del primer tiempo ante Bayern Múnich en la vuelta de cuartos de final de Champions League Foto: Captura a video de ESPN