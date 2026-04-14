Liverpool se cae a pedazos en Anfield y Dembélé mete al PSG en semifinales de Champions League: extrañan a Luis Díaz

Liverpool salió al mercado de verano de 2025 a realizar multimillonarios fichajes y, por consiguiente, dejar salir a Luis Díaz en un negocio que en ese momento vieron viable en Inglaterra y no midieron las consecuencias. La emoción por tener a la figura de Suecia, la joya de Alemania y el futuro de Francia le apagaron los ojos a Anfield y no le dejaron ver la arriesgada jugada que estaban realizando.

Al final, las consecuencias se están viendo y la conclusión es clara: las estrellas que decidieron tener no han cumplido las expectativas. Jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike, que acumulan más de 250 millones de euros en fichajes, no fueron suficientes para mantener en competencia al Liverpool, que apenas en abril quedó fuera de todas las competencias.

Por los cuartos de final de la Champions League, a Liverpool le tocó enfrentar al actual campeón PSG, que le lanzó todo su recital de estrellas encima para sacar la serie adelante y dejar sin posibilidades al técnico Arne Slot, que además naufraga sin rumbo en la Premier League. El gigante francés se clasificó entre los cuatro mejores de Europa con cuatro goles de ventaja.

En la ida, en el Parque de los Príncipes de París, PSG logró defender sus predios y sacó una victoria por 2-0 con goles de Désiré Doué y Jvicha Kvaratsjelia para casi encaminar su pase a las semifinales. El club de Francia se vio las caras con el club de Mohamed Salah, que avanza por el quinto lugar de la Premier y muy lejos de alguna posibilidad de título esta temporada.

Para la vuelta en Anfield, los hinchas ingleses ya veían lo que iba a suceder y al final el trámite fue posible con un doblete de Ousmane Dembélé en el segundo tiempo para el 2-0 que avecina la crisis. El juego tuvo punto final y otro 2-0 para el 4-0 final, suficiente para clasificar a las semifinales de la Champions League.

De esta manera, PSG clasifica a las semifinales y se mentaliza en defender el título con un Dembélé inspirado y el técnico Luis Enrique puliendo a sus estrellas para una eventual final. Espera rival que saldrá de Bayern Múnich vs. Real Madrid.

*Información en desarrollo…