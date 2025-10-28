El mercado de fichajes de verano es el más movido de los dos y trae consigo bastantes novelas que ponen a los fanáticos a la expectativa de cómo se conformarán los mejores equipos de Europa.

Uno de esos episodios que protagonizó fue el de Luis Díaz, puesto que el extremo colombiano inicialmente quería negociar una renovación con Liverpool Football Club, pero las aspiraciones salariales del guajiro no eran las mismas que las de los ‘reds’, el número 7 de la Selección Colombia tuvo que escuchar otras ofertas de equipos interesados en contar con sus servicios.

Fue de esa forma que Díaz llegó al Bayern Múnich para formar parte de uno de los mejores planteles del mundo y de una de las delanteras más letales del continente, junto a Harry Kane y Michael Olise.

El cambio de idioma y de país eran algunas de las razones por las que se especulaba que Lucho no llegaría al conjunto bávaro, pero parece que el exjugador del Junior de Barranquilla tuvo una conversación con una de las figuras de la Bundesliga, el ’10′ del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz.

El alemán sería justamente el encargado de ocupar el puesto del guajiro en Anfield. La cuenta oficial de Instagram de la Bundesliga en español, junto con ESPN Colombia, compartieron un fragmento de la conversación que sostuvieron los dos talentos antes del arribo de Díaz a Múnich.

“Me dijo que en la liga había mucha intensidad y que había grandes equipos. Los estadios siempre están llenos. Me dijo que lo iba a disfrutar mucho y que me iba a ir muy bien, por ello, se lo agradecí”, fueron las palabras que Wirtz le dijo al guajiro y que pudieron haber sido clave para que llegara al equipo más grande de Alemania.

La decisión de Díaz de tomar rumbo al Allianz Arena ha dado sus primeros resultados, puesto que actualmente el extremo colombiano es el segundo goleador del equipo con 5 goles en 12 partidos, solamente por detrás de Kane, quien tiene 12 en los mismos encuentros.