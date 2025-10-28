Bayern Múnich prepara durante estos días el juego de Copa de Alemania ante Colonia, por la segunda ronda del certamen, a disputarse este miércoles, 29 de octubre.

Dicho certamen, si bien no es el de mayor importancia en Alemania, tiene una gran relevancia para el cuadro líder sólido de la Bundesliga.

Las aspiraciones del conjunto rojo en este torneo son altas, pero ante el cúmulo de partidos que se le avecinan en la liga local y Champions, es que aprovecharía tener una amplia nómina.

Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany. | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Hasta la fecha el entrenador Kompany se ha mostrado fiel a un tridente de ataque con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Si bien por momentos estos tres cambian, en la gran mayoría de los minutos disputados estos se muestran como inamovibles.

Eso podría terminar pronto, luego de lo dicho por el estratega belga en la rueda de prensa previa al juego de Copa.

Al ser consultado por la titularidad absoluta de los tres mencionados, este se mostró abierto a cambiar su postura: “Nadie tiene un puesto asegurado en el equipo”, soltó.

Además de esto, dio a entender que dicho mensaje está claro tanto para los habituales en el once, como para los que no suele jugar de entrada.

“No me gusta ese tipo de comunicación dentro de la plantilla, y creo que los jugadores lo entienden muy bien”, sumó.

Al parecer, para Kompany todo se trata de rendimiento. Quien esté bien, jugará, y quien ceda en su nivel, podría ver el juego desde el banquillo.

“Cada jugador se gana sus minutos según su rendimiento. Tenemos un grupo grande, y es natural que alguno tenga minutos”, añadió el DT.

Individualizando casos específicos mencionó a un par que pelean el cupo en la delantera: “Serge Gnabry ha tenido un buen rendimiento hasta ahora, pero luego se lesionó”.

“En cuanto a Nicolas Jackson, tengo una opinión ligeramente diferente a la de la mayoría pero, por supuesto, cuando un jugador marca goles, ya no hay necesidad de discutirlo”, dijo de otro.

Nicolas Jackson arribó al Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 | Foto: Cuenta de X del @FCBayern

De uno que viene pidiendo pista a sus apenas 17 años también comentó: “Lennart Karl nos ha aportado algo mágico como joven: ligereza y capacidad goleadora. Todo eso nos beneficia”.

Para finalizar, el entrenador no se atrevió a dar el once que saltará al campo en la visita a Colonia.

Eso lo que abre es la puerta para pensar que, por primera vez, Luis Díaz podría ser suplente desde su arribo al Bayern Múnich.

“¿Quién jugará contra Colonia? Ya veremos mañana. Pero se nota que valoro a todos los jugadores”, culminó dejando todo en el limbo.

En caso de ser suplente Lucho, no se leería como una determinación que vaya a ser definitiva, sino como una rotación de la nómina ante el alto flujo de partidos.

Díaz desde su llegada ha jugado la totalidad de los juegos con su onceno. En Supercopa estuvo, en Copa y en Bundesliga ha sumado 8/8 de juegos que se han disputado.