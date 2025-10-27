Arjen Robben se rinde a los pies de Luis Díaz: le mandó mensaje por su gran nivel en el Bayern

No paran de caerle elogios a Luis Díaz en Alemania. El colombiano es titular indiscutible con el Bayern Múnich y se gana los aplausos de la hinchada por su entrega en cada partido.

Lucho se ha ganado el respeto de sus compañeros, así como el de las leyendas que acuden regularmente a presenciar partidos en el Allianz Arena.

El último de ellos fue Arjen Robben, ídolo del Bayern y referente del fútbol mundial, quien destacó el gran momento que atraviesan los dirigidos por Vincent Kompany.

“Bayern está a un nivel increíble. Me gusta sobre todo su juego en equipo. El conjunto funciona y hay una gran armonía; además, todos defienden muy bien hacia atrás”, destacó Robben.

El neerlandés subrayó puntualmente las labores de Luis Díaz y Michael Olise. “Si siguen jugando con esta solidez, chicos como Olise o Díaz pueden marcar la diferencia. Ambos están en un gran momento, son rapidísimos y muy fuertes en el uno contra uno”, aseguró.

Luis Díaz en el partido contra Borussia Monchengladbach | Foto: FC Bayern via Getty Images

Robben disfruta del Bayern Múnich

Arjen Robben es una voz autorizada para hablar de esa posición en específico. Durante años se destacó como uno de los mejores extremos derechos del fútbol europeo y quedó en la memoria del conjunto bávaro por su gol en la final de la Champions League de 2013 contra Borussia Dortmund.

El neerlandés considera que hay herramientas de sobra para pelear por otra ‘orejona’ en la presente temporada.

“Cuando el FC Bayern está bien —y ahora mismo lo está—, puede ganar a cualquier rival. El Bayern es uno de los favoritos para llegar a la final de la Champions League. Aunque la final aún queda lejos, lo tengo claro: en este momento, el FC Bayern es casi imbatible“, sentenció.

Y es que el equipo de Kompany no conoce la derrota en 13 partidos disputados por todas las competencias. Ese récord les permite ser líderes de la Bundesliga, estar en la parte alta de la Champions e ilusionarse con una campaña de ensueño.

El gran examen será en noviembre, cuando enfrenten al París Saint-Germain en un partido directo por el liderato del torneo continental.

“Por supuesto que hay varios equipos fuertes en Europa. El PSG es siempre un candidato serio. Pero también creo que volverá a haber un equipo sorpresa”, analizó Robben.

Arjen Robben tiene un mensaje para ustedes... 🤳 pic.twitter.com/Snnpjcb0nM — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 24, 2025

Confianza en Kompany

Los hinchas y la dirigencia tienen plena confianza en el proyecto de Vincent Kompany, muestra de ello es que le hayan renovado el contrato hasta 2029.

Robben aplaudió esa decisión y le dio un espaldarazo de confianza al que alguna vez fue su rival como jugadores.