Prensa española revela las palabras exactas de Lamine Yamal, Vinicius y Carvajal: esto se dijeron

El domingo se vivió uno de los clásicos más tensionantes de los últimos años. Real Madrid salió victorioso contra el Barcelona (2-1), pero la celebración se vio empañada por el cruce de varios jugadores contra Lamine Yamal.

Y es que el joven talento del Barça había calentado las cosas con unas declaraciones en las que acusaba al Real Madrid de “robar” y “quejarse”.

Durante el partido, Vinicius intentó picar a Lamine Yamal sobre el césped: “Sólo das pases atrás”, le dijo al internacional español, quien apenas encaró la portería contraria.

Pero, la situación estalló al término del encuentro. Dani Carvajal, capitán de la selección española, se dirigió al jugador azulgrana para recriminarle sus declaraciones.

El lateral derecho del Real Madrid utilizó su mano derecha para imitar el gesto de hablar y, luego, el portero belga Thibaut Courtois también se sumó a la reprimenda.

A partir de ese momento, se formó un tumulto entre los integrantes de ambos conjuntos tanto en el banquillo como dentro del campo, que se calmó por instantes hasta que apareció Vinicius con un nuevo ataque a Yamal: “Habla ahora”, reavivando la trifulca.

Lamine citó fuera del campo al brasileño, a quien tuvieron que sujetar para que no se abalanzara sobre el joven español.

Se trasladó fuera de la cancha

“Hablar está barato”, escribió el inglés Jude Bellingham en sus redes sociales, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong afirmó que vio varios jugadores corriendo hacia Yamal: “Si tienes algo que decir a un compañero, se puede hacer en privado; todo se ha exagerado demasiado”.

El portero suplente del Real Madrid, Andriy Lunin, acabó expulsado por salir disparado hacia el banquillo rival, “en actitud agresiva”, según el acta, que recogió además las tarjetas amarillas a Eder Militao, Rodrygo y Vinicius por parte del Real Madrid; y Fermín López, Alejandro Balde y Ferran Torres, del Barça.

Con las aguas calmadas, ya separados ambos equipos, los pupilos de Xabi Alonso celebraron el triunfo, después de los cuatro Clásicos perdidos de la temporada pasada, que les afianza en el liderato, con cinco puntos de distancia sobre el Barça.

Vinicius, desatado

Otro de los momentos calientes del partido fue la sustitución en el minuto 72 de Vinicius. Los espectadores del estadio enmudecieron al ver la actitud del brasileño mientras era cambiado por su compatriota Rodrygo con el resultado ya favorable (2-1).

Tras conocer sus sustitución, la estrella brasileña empezó a hacer aspavientos de desaprobación que fueron a más ante la incredulidad del público, que observó cómo el jugador abrió los brazos enfadado y siempre mirando hacia donde estaba su técnico.

Llegó a chocar la mano con Rodrygo y puso rumbo hacia el vestuario molesto diciendo “siempre yo, yo me voy del equipo; me voy, mejor me voy”, aunque volvió luego, un comportamiento que empañó el triunfo.

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini y lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Estas son cosas que salvaremos”, declaró Xabi Alonso.