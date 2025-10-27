Suscribirse

Kylian Mbappé irrumpe en el camino de la Selección Colombia: confirman detalles del negocio

Carlos Antonio Vélez se refirió al calendario de la Tricolor y los últimos partidos amistosos antes del Mundial 2026.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

27 de octubre de 2025, 3:23 p. m.
Kylian Mbappé podría enfrentarse a la Selección Colombia en el mes de marzo
Kylian Mbappé podría enfrentarse a la Selección Colombia en el mes de marzo | Foto: Getty Images

Aún con la esperanza latente de enfrentar a Portugal, la Selección Colombia busca acordar un nuevo amistoso contra Francia como sucedió en los días previos al Mundial de Rusia-2018.

De acuerdo a Carlos Antonio Vélez, el actual subcampeón del mundo está entre la baraja de candidatos para la doble fecha de marzo en 2026.

Kylian Mbappe of France reacts during the FIFA World Cup 2026 qualifier -Group H match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images)
Kylian Mbappé, capitán y figura de Francia | Foto: NurPhoto via Getty Images

Francia se enfrentará a Brasil en ese parón internacional y de carambola terminaría jugando ante la Tricolor.

Aunque todavía no tiene su cupo asegurado al Mundial 2026, el seleccionado galo está a una victoria de sentenciar su tiquete y debería lograrlo el próximo mes con el regreso de Kylian Mbappé.

Una vez confirmen su presencia en la Copa del Mundo, podrán diseñar la hoja de ruta hacia el debut en la fase de grupos.

Contexto: Selección Colombia tendría su primera baja para noviembre: nueva lesión complica a Lorenzo

Francia, Croacia o Portugal

Colombia ha demostrado ser una de las selecciones más fuertes de Sudamérica y de ahí que llame la atención a las potencias de Europa.

Carlos Antonio Vélez asegura que hay tres posibles rivales para la doble fecha de marzo, todos ellos protagonistas en las eliminatorias de la UEFA.

Colombia tiene los mismos rivales que ya firmó Brasil con la posibilidad que son Francia y Croacia. Añadanle a Portugal, todo depende de repechajes y demás”, dijo en su columna de Palabras Mayores.

La idea es tener roce con las mejores selecciones del mundo y llegar preparados, de la mejor manera posible, a la cita orbital.

“No nos metamos mentiras. Cuando a estas selecciones les ofrecen Argentina o Brasil, ellos priorizan a esas selecciones por nombre, por historia, por lo que representan económica y deportivamente”, expuso.

Carlos Antonio aseguró que “no es fácil conseguir rivales” de esa envergadura. “Colombia tiene muchos proveedores que buscan por todos los mercados y, ahora que está cerrado el tema Europa por eliminatorias, no abundan los equipos”, agregó.

“Muchas veces se elige un rival, pero no se pueden tener. O se eligen características de un equipo al que se quiere enfrentar y no se puede tener. No es negligencia por parte de la Federación o el cuerpo técnico, cuando no se puede, no se puede”, concluyó.

LUQUE, PARAGUAY - MAY 15: FIFA Council Member Ramón Jesurún looks on during the 75th FIFA Congress at Centro de Convenciones de CONMEBOL on May 15, 2025 in Luque, Paraguay. (Photo by Marcelo Endelli - FIFA/FIFA via Getty Images)
Ramón Jesurún, presidente de la FCF | Foto: FIFA via Getty Images

Nueva Zelanda y Australia en noviembre

De hecho, esa fue una de las razones por las que se eligió a Australia como rival alternativo para la doble fecha de noviembre.

En principio, la Selección Colombia iba a enfrentar a Nigeria pero todo se cayó cuando las águilas verdes cayeron en puestos de repechaje.

Contexto: Jhon Arias y Daniel Muñoz tuvieron acción en la Premier League: fin de semana amargo para ambos futbolistas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se movió en el mercado y logró negociar a Australia como el segundo rival que enfrentarán en la gira por Estados Unidos.

Pero Lorenzo quiere rivales de alta exigencia y por eso hay negociaciones en marcha para conseguir amistosos contra selecciones europeas en marzo del próximo año. Si no se da lo de Portugal, aparece Francia como una alternativa atractiva por la calidad de sus jugadores y la presencia de Kylian Mbappé como gran figura del equipo dirigido por Didier Deschamps.

