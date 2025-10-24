Selección Colombia tendría su primera baja para noviembre: nueva lesión complica a Lorenzo

Faltando menos de un mes para el último parón internacional de este año, la Selección Colombia cruza los dedos para que no haya jugadores lesionados.

Desafortunadamente, desde Europa reportan el primero que está en duda para la doble fecha de amistosos contra Nueva Zelanda y Australia.

Yerry Mina volvió el fin de semana en el partido de Cagliari vs. Bologna (0-2), pero sufrió otra lesión que lo sacará de las canchas por un par de semanas.

Cabe recordar que Mina estaba convocado para los amistosos de octubre, sin embargo, sufrió un problema muscular que obligó a sacarlo de la lista y reemplazarlo con el cesarense Willer Ditta.

De hecho, Ditta fue titular en la goleada contra México y cumplió con las expectativas del cuerpo técnico.

Yerry Mina, baja en el Cagliari

Para noviembre se suponía que Yerry Mina iba a estar disponible, hasta este nuevo revés que lo pone en serias dudas faltando ocho meses para la Copa del Mundo.

Fabio Pisacane, técnico del Cagliari, reveló cuál es la situación del defensor caucano. “Lamentablemente, cada semana tenemos que empezar a hablar sobre las bajas, pero es parte del juego y lo aceptamos. Radunovic, Pintus y Di Pardo siguen de baja, junto con Mina y Deiola”, apuntó en rueda de prensa.

“Yerry ha sufrido una distensión muscular: no queremos forzar la situación y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación mixta que no nos ayuda”, apuntó Pisacane.

La ausencia de Yerry Mina es un golpe duro para el Cagliari, que lucha por la permanencia en primera división y este sábado tendrá un duelo directo contra Hellas Verona.

“¿Qué cambiará defensivamente? Desde el primer día, hemos estado trabajando para preparar el partido, empezando por los recursos disponibles. Luego, nos ajustamos según quién esté listo, como contra el Bologna, cuando no queríamos dejar a nuestros jugadores con demasiado espacio detrás. Las decisiones tácticas no dependen solo de un jugador, sino del rival”, expuso el DT.

Pisacane fue contundente sobre la lista de bajas y la situación dentro del equipo. “No quiero centrarme en quiénes faltan, sino en quiénes jugarán. Si siempre enfatizamos las ausencias, corremos el riesgo de subestimar a los jugadores que están detrás de él, con muchas ganas de jugar”, finalizó.

¿Cuando volverá Yerry Mina?

El departamento médico del Cagliari no reveló el tiempo de recuperación de Yerry Mina, pero su regreso está programado para la primera semana de noviembre.

Si todo marcha como lo tienen pensado, el defensor colombiano debería volver en el juego contra Como, el 8 de noviembre, aunque depende de la evolución.