Revelan amistosos de Colombia ante potencias, rumbo al Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez da pistas

El periodista reveló cuáles serían los amistosos

Redacción Deportes
23 de octubre de 2025, 2:46 p. m.
Selección Colombia trabaja en conseguir dos amistosos de primer nivel para marzo de 2026.

Para el seleccionado colombiano es una prioridad prepararse de la mejor manera para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en 2026.

Su cupo fue asegurado de manera satisfactoria en las últimas dos fechas de las eliminatorias Conmebol. Con la clasificación en el bolsillo, los amistosos sirven para dejar a punto al equipo de Néstor Lorenzo.

En días pasados, el cuadro nacional ya jugó dos enfrentamientos ante rivales de Centroamérica y Norteamérica.

Colombia jugando en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

El balance de dichos compromisos fue bueno; luego de haber goleado a México y empatado a cero con Canadá.

De cara al mes de noviembre se vendrán otros dos duelos más. Uno será ante Nueva Zelanda, mientras que el otro estaba estipulado con Nigeria, pero permanece en duda.

Vélez dio luces de los amistosos

En las últimas horas, quien se encargó de dar información al respecto fue Carlos Antonio Vélez, reconocido por tener una buena relación con los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol.

Al parecer lo del cuadro nigeriano es algo que no podrá darse: “Están buscando por cielo y tierra el reemplazo de Nigeria”.

YouTube video player

Es más, ya a la FCF le sugirieron nombres de países y se negaron a un ofrecimiento: “¿Va a ser africano?. Inicialmente sí. Les ofrecieron a Cabo Verde”

Ante una negativa de Colombia, las otras posibilidades son: “Costa de Marfil o Egipto”, mencionó Vélez.

Potencias a la vista

Vélez no hizo mención únicamente de lo que podrían ser los juegos de noviembre, sino también de los que vendrían para la Tricolor en el inicio del 2026-

“Para el mes de marzo hay dos fechas antes del Mundial”, recordó.

Y justo después de esto, dio a entender que ambos serían ante potencias fuertes del mundo en busca de evaluar en verdadero nivel para el Mundial.

“Croacia es una posibilidad; no es sencillo, pero va a depender del sorteo”, explica sobre lo que sería cruzarse con los subcampeones mundiales en 2018.

Adicional a esto, mantuvo la chance abierta sobre un James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: “Tiene en la mira a la mencionada Portugal”.

Sorteo definirá todo

Para el próximo martes, 4 de noviembre, está previsto que se haga el sorteo de la Copa Mundo, del que hará parte la Selección Colombia.

Después de que se lleve a cabo esto, los países clasificados terminarán por definir sus próximos rivales, según les convenga.

Colombia hará presión para concretar los duelos ante Croacia y Portugal.

Cristiano Ronaldo podría jugar el primer partido de su carrera contra la Selección Colombia.

Hay entre las chances otras opciones como las de Italia o Bélgica, pero estas han pedido algo de fuerza durante las semanas.

Se espera entonces que la suerte acompañe a los cafeteros en la definición de la fase de grupos, para así, determinar los rivales y preparación del Mundial.

Próximos amistosos de Selección Colombia rumbo al Mundial 2026:

  • vs. Nueva Zelanda — 15 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de EE.UU. (aproximadamente 7:00 p.m. hora de Colombia)
  • vs. Nigeria (en duda) — 18 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de EE.UU. (aproximadamente 7:00 p.m. hora de Colombia).

